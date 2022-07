कोरिया : पूर्व कैबिनेट मंत्री अमर अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ सरकार पर जमकर भड़ास निकाली (Amar Agarwal allegation on Congress in Koriya ) है. अमर अग्रवाल ने कहा कि ''साढ़े तीन साल में छत्तीसगढ़ की जनता सरकार के पूरे कार्य से निराश है. इस सरकार से हताश है और परेशान (Amar Agarwal anger on Congress government)है. छत्तीसगढ़ की जनता विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रही है. पूरे प्रदेश में विकास कार्य ठप हो गया है. राष्ट्रीय राज्य मार्ग छोड़ दीजिए उसके अलावा जो स्टेट हाइवे है या सड़कें है वो पूरी तरह से नई सड़क बनाना तो दूर मेंटनेंस का काम भी नही हो रहा. पंचायतों के प्रतिनिधियों से जब चर्चा की तो बताया गया 15वें वित्त के अलावा गांव में कोई राशि नही मिल रही है. भ्रष्टाचार चरम सीमा में है और देखेंगे तो कोरिया रेत का बहुत बड़ा अड्डा है यहां से यूपी जाता (Amar Agarwal visit to Koriya district) है.''

छत्तीसगढ़ में विकास नहीं फैल रही अराजकता

स्वीमिंग पूल का पैसा भी नहीं बचा : अमर अग्रवाल ने कहा कि '' मनेंद्रगढ़ में स्विमिंग पूल बनना था. मेरे जमाने में मैंने दो करोड़ रुपया दिया था. मैने पूछा स्विमिंग पूल बन गया क्या. बोले वो पैसा ही इधर उधर हो गया. कोरिया के बारे में जानने की कोशिश की तो पता चला कानून व्यवस्था ठप है. यह भी पता चला कि यहां डायवर्टेड प्लॉट है उसकी अनुमति कलेक्टर से लेनी पड़ती है. कलेक्टर किसी में साइन नही कर रहे. लोग भटक रहे हैं. नजूल की जमीन किसी को मिल नही रही है.''

ये भी पढ़ें -मनेंद्रगढ़ में बने जयस्तंभ चारदीवारी में कैद

अंबिकापुर संभाग बना अखाड़ा : अमर अग्रवाल ने कहा कि '' राजनीतिक द्वेष के कारण अम्बिकापुर संभाग अखाड़ा हो गया है. कुछ कार्यवाही हो रही है. प्रदेश की कांग्रेस सरकार कर्ज लेकर प्रदेश को डुबाने में लगी हुई है. जब हम मध्य प्रदेश से अलग हुए तब हमारे ऊपर 7000 करोड़ का कर्ज था. इसके बाद 2018 तक हमारे ऊपर 42000 करोड़ रुपए का कर्ज था. लेकिन इन 3 सालों में कांग्रेस की सरकार ने कर्ज बढ़ाकर 93 हजार करोड़ रुपए कर दिया है. लेकिन यह 50 हजार करोड़ का कर्जा कहां पर है दिखाई भी नहीं दे रहा. प्रदेश की जनता कांग्रेस के कामकाज से पूरी तरह हताश और निराश हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश में रेत माफिया हावी हैं. खासकर कोरिया जिले में इसका प्रभाव देखा जा सकता है. लेकिन सब कुछ सरकार की मिलीभगत से चल रहा है.''