कांकेर: कांकेर जिले के एक प्रभारी प्राचार्य को छात्राओं से अश्लीलता और बैड टच के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. इससे पहले शिकायत मिलने पर स्कूल की अंतरिक समिति ने जांच की, जिसमें छात्राओं के बयान के आधार पर शिक्षक को दोषी पाया (Teacher used to do obscene act with girl students in kanker) गया.

कांकेर में शिक्षक करता था छात्राओं से अश्लील हरकत

पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज: बता दें कि नरहरपुर ब्लॉक के एक हाई स्कूल में छात्राओं के साथ प्रभारी प्राचार्य के बेड टच की शिकायत से जिला और प्रदेश में हड़कंप मच गया है. निलंबित दोषी शिक्षक को हिरासत में लेकर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है.

ये है पूरा मामला: बताया जा रहा है कि नरहरपुर जनपद पंचायत की एक महिला जनपद सदस्य की मौखिक शिकायत के बाद नरहरपुर बीईओ रवि मिश्रा ने डीईओ को एक आवेदन सौंपकर घटना से अवगत कराया, जिसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आयी. प्रभारी प्राचार्य राजेश शुक्ला को निलंबित किया गया. मामले को गंभीरता से लेते हुए शनिवार को प्रभारी प्राचार्य को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ देर रात एसटी, एससी अत्याचार अधिनियम और पॉक्सो एक्ट के तहत अजाक थाना में मामला दर्ज किया गया.