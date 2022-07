बिलासपुर :चरित्र शंका पर पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया (Husband arrested for killing wife on suspicion of character in bilaspur ) है. आरोपी ने शराब की बोतल से गला रेतकर वारदात को अंजाम दिया (bilaspur husband killed his wife) है. घटना सरकंडा थाना क्षेत्र केलगरा का (bilaspur Crime news) है. पुलिस आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. पति भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने आरोपी को भागने के पहले ही पकड़ लिया है.

कहां का है मामला: कोनी क्षेत्र के पौंसरा में रहने वाला राजेश धुरी पत्नी बृहस्पति धुरी के साथ रोजी मजदूरी करता था. राजेश अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था, जिसकी वजह से दोनों के बीच आए दिन विवाद होता (Sarkanda police station area Kelgara case) था. इस बीच पत्नी अपने मायके सरकण्डा थाना क्षेत्र के लगरा में रहने लगीं, तो पति राजेश धुरी भी लगरा में आकर रहने लगा. बताया जा रहा है, दोनों के बीच विवाद हुआ, तो आरोपी अपने गांव चला गया था. करीब 15 दिन पहले फिर वापस लगरा आया था.

आपसी विवाद के बाद हत्या : आज सुबह पति-पत्नी मजदूरी करने जा रहे थे. दोनों के बीच विवाद होने पर आरोपी राजेश ने पत्नी की हत्या कर दी. आरोपी ने शराब की बोतल से गला रेतकर वारदात को अंजाम दिया है. घटना की सूचना पर सरकण्डा पुलिस ने पंचनामा कर मृतका का शव पोस्टमार्टम के भेज दिया है. वहीं आरोपी पति राजेश धुरी को हिरासत में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है.