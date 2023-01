जशपुर: रविवार शाम गुल्लु फॉल में नये साल का जश्न मनाकर 10 लोग एक कार में सवार होकर अपने घर की तरफ वापस आ रहे थे. इसी दौरान गुल्लु व छुरी के बीच उतराव में वाहन चालक का नियंत्रण गाड़ी से हट गया और कार जाकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई. हादसा इतना भयंकर था कि कार में सवार 4 लोगों की मौत हो गई. Road accident on first day of new year 6 घायल है. जिनमें 2 घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है. गंभीर घायलों को रांची रेफर किया गया है. जबकि दूसरे 4 घायलों का इलाज कुनकुरी में चल रहा है. सभी नारायणपुर क्षेत्र के बिलासपुर ग्राम के रहने वाले थे. Car collided with tree in Jashpur. पुलिस मामले की जांच कर रही है. Death in road accident in Jashpur



बीते दिन हुए सड़क हादसों पर नजर

27 दिसंबर को धमतरी में भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई. घटना नगरी इलाके में हई. मृतकों का नाम रिषभ मंडावी और अभय नाग बताया गया Death in road accident in Dhamtari नगरी से धमतरी की तरफ जाने के दौरान उनकी बाइक डेविड ढाबा के पास खड़ी टिप्पर में जा घुसी. जिससे मौके पर ही दोनों दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई.

इससे पहले 25 दिसंबर को कवर्धा सिटी कोतवाली क्षेत्र के जुनवानी रोड पर हाइटेक बस स्टैंड के पास एक्सीडेंट हुआ. जिसमें एक युवक की मौत हो गई. तीन घायल हो गए. दो बाइक के टकराने के बाद हादसा हुआ.

Bijapur News रायपुर से बीजापुर आ रही बस का एक्सीडेंट, 3 की मौत

25 दिसंबर को ही रायपुर से बीजापुर जा रही कुशवाह ट्रेवल्स की बस रविवार को नेशनल हाईवे पर बांगापाल के करीब दुर्घटनाग्रस्त हो गई. जिसमें 3 यात्रियों की मौत हो गई. बस रात में रायपुर से आ रही थी. सुबह 6 बजे बीजापुर पहुंचना था लेकिन उससे पहले तड़के 4.30 बजे के करीब ये हादसा हो गया.

कवर्धा में बड़ा सड़क हादसा, खाई में कार गिरने से 4 की मौत

24 दिसबंर को प्रयागराज से वापसी के दौरान गाड़ी कवर्धा में खाई में पलट गई. हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई. इलाहाबाद से अस्थि विसर्जन कर लौटने के दौरान दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की जिंदगी चली गई. मृतकों में 3 महिलाएं और 1 पुरुष थे. Tragic road accident in Chhattisgarh