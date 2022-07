जशपुर: जशपुर में खेत में हल चलाने को लेकर हुए विवाद में महिला से मारपीट का मामला सामने आया है. दरअसल, खेत में हल चलाने की बात को लेकर हुए विवाद के दोरान आरोपियों ने महिला को लाठी डंडा, तीर-धनुष, बिसार, सौर प्लेट सहित लोहे की रॉड पीटाई कर दी. आरोपी महिला को जान से मारने की कोशिश में थे. मामले में पुलिस ने 5 पुरूष और 3 महिला को गिरफ्तार किया है. मामला जशपुर जिले के बगीचा थाना क्षेत्र का (woman was beaten up in dispute over running plow in Farm In Jashpur ) है.

जशपुर में खेत में हल चलाने को लेकर विवाद

ये है पूरा मामला: घटना के सम्बंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जिले के थाना बगीचा क्षेत्र की 30 वर्षीय महिला ने 4 जुलाई को थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी कि सुबह 7 बजे अपने पति अनिल कुमार, ससुर एवं टैक्टर चालक अपने खेत को जोतवाने गई थी. ट्रैक्टर चालक जोताई कर रहा था. इसी दोरान लगभग सुबह साढ़े 8 बजे आरोपी कन्दरू राम, रामदेव राम, बिफना राम, रामसाय राम, कलुआ राम, श्रीमुन्नी बाई, सुकवारी बाई, फुलमति बाई डंडा, तीर-धनुष, बिसार, सौर प्लेट लोहा का रॉड लेकर आये और खेत को अपना बता कर विवाद शुरू कर दिया. इस दोरान आरोपियों ने महिला को गाली-गलौज भी दी. आरोपी महिला को जान से मारने की नियत से मारपीट कर रहे थे. पीड़िता के सिर में चोट आयी है. जबकि उसके पति और ससुर को भी गंभीर चोटें आई है. ट्रैक्टर चालक के सिर और चेहरा पर चोट लगे हैं. सभी घायलों का ईलाज के लिए बगीचा के शासकीय अस्पताल में भेजा गया.

पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार: पूरे मामले में आरोपियों के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 294, 506 (बी), 323, 307 के तहत मामला दर्ज करते हुये, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. घटना में उपयोग में लाने वाले हथियारों को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है.