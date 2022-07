जांजगीर चांपा: जांजगीर चांपा के पामगढ़ थाना के पन गांव के कांजी नाला में बहे युवक की तलाश आज सुबह (Body of man found in drain in Janjgir Champa ) खत्म हुई. 24 घंटे बाद कांजी नाला में बहे युवक के शव को बरामद कर लिया गया है. एसडीआरएफ की टीम ने पानी के अंदर झाड़ियों में फंसे हेमंत कुमार के शव को बाहर निकाला. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए पामगढ़ अस्पताल भेज दिया है.

कांजी नाला में बहे युवक की तलाश

ये है पूरा मामला: पामगढ़ क्षेत्र के पन गांव कांजी नाला में नहाने गए दो दोस्त अचानक बढ़े जलस्तर के कारण नाले में फंस गए. ग्रामीणों ने कांजी नाला में बने एनीकट के ऊपर फंसे युवक को पानी की तेज बहाव से बाहर निकाला. हालांकि दूसरा साथी पानी के तेज बहाव में जा फंसा. जिसकी तलाश में नगर सेना की टीम दिन भर जुटी रही. शाम तक युवक का पता नहीं चल पाया था. जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू के लिए बुलाया गया.

सुबह झाड़ियों में फंसा मिला शव: एसडीआरएफ की टीम सोमवार देर रात पहुंची. पानी की तेज बहाव और अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू नहीं किया जा सका. रेस्क्यू टीम ने आज सुबह फिर से नाले में उतर कर तलाशी शुरु की. रात भर में पानी का बहाव कुछ धीरे हो गया और रेस्क्यू टीम ने पानी के बहाव के अलावा झाड़ियों के बीच भी शव को तलाशना शुरू किया. जिसके बाद आज लापता युवक हेमंत यादव का शव झाड़ियों के बीच फंसा पाया गया.

आला अधिकारी मौके पर रहे तैनात: घटना की सूचना के बाद पामगढ़ एसडीएम, एसडीओपी सहित तहसीलदार और थाना प्रभारी के अलावा पूरा अमला पन गांव कांजी नाला के पास ही तैनात रहे. ग्रामीणों ने भी अधिकारियों के साथ रह कर युवक के सलामती की कामना करते रहे. हालांकि सुबह रेस्क्यू में युवक की लाश मिलने के बाद गांव में मातम छा गया. पनगांव के कांजी नाला में शासन द्वारा पानी रोकने के लिए एनिकट बनाई. लेकिन एनीकट का गेट नहीं खुलने की वजह से जल भराव ज्यादा हो गया था. पानी एनीकट के ऊपर से बहने लगा था. जिसके ऊपर दोनों युवक नहाने और गेट खोलने की कोशिश करने लगे. पानी की धार में एक युवक बह गया कर दूसरा गेट के खंभे को पकड़े रहा, जिसे ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया.