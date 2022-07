दंतेवाड़ा : इन दिनों हो रही बारिश से जन जीवन अस्त-व्यस्त है. नदी नाले उफान पर है.ऐसे में कई परिवार ऐसे हैं जिनके मकान अधूरे हैं और उनके लिए ये बारिश किसी आफत से कम नहीं (Beneficiaries of PM residence in Dantewada upset) है. ऐसा ही एक गरीब परिवार फुलपाड ग्राम पंचायत के सुक्का का है. जिनके नाम से प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ (installment of PM residence in Dantewada not released) था. इसी बीच सुक्का का स्वर्गवास हो गया पूरा परिवार अनाथ हो गया. स्व. सुक्का अपने पीछे विधवा पत्नी ,5 छोटे-छोटे बच्चे, बूढ़ी माँ को अनाथ छोड़ गए. इस गरीब आदिवासी परिवार का आवास अपूर्ण होने की वजह से भरी बरसात में रात काटना मुश्किल हो रहा है. उन्हें कच्ची मिट्टी के खपरेल घर की टपकते छत में रात भर जाग- जागकर जीवन बिताने को मजबूर होना पड़ रहा है. जिनके घर पर रखा हुआ धान और कपड़े भी भींग जाते हैं.



पालनार पंचायत में भी बुरा हाल : ऐसा ही एक परिवार ग्राम पंचायत पालनार में भी है. बामन नाम के व्यक्ति को पक्का मकान स्वीकृत तो हुआ (Prime Minister Housing Scheme Chhattisgarh) है. लेकिन वो भी अधूरा होने के कारण उन्हें इसी तरह परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. पक्का मकान नही बन पाने से ऐसे कई परिवारों को गीली जमीन पर सोने को मजबूर होना पड़ रहा है. ग्राम पंचायत महारहुनार ग्राम पेंटा के निवासी सिमो कोररी पति सोमरु के 2 बच्चे सहित 4 लोगों के परिवार की स्थिति भी ऐसी ही है. उनका प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ तो है पर प्लिंथ लेबल तक ही बन पाया है.



जनप्रतिनिधि कर रहे हैं दौरा :भाजपा अजजा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री नंदलाल मुड़ामी (BJP State General Secretary Nandlal Mudami) ने बारिश में ऐसे गांवों का दौरा किया. मुड़ामी ने कहा कि '' सुक्का, बामन ,सिमो, मड्डा जैसे प्रदेश में ऐसे अनेको परिवार तकलीफदेह जीवन जीने को मजबूर है. केंद्र की मोदी सरकार ने तो सभी गरीब परिवारों के लिए पक्के मकान का पूरा पैसा छत्तीसगढ़ को भेजा है. लेकिन भूपेश सरकार की राजनीतिक दुर्भावना के कारण छत्तीसगढ़ की गरीब जनता को उनका हक,उनकी पक्की छत नही मिल पा रही है. आज गरीब आदिवासी भरी बरसात में सिसक – सिसक कर रात बिताने को मजबूर है. भोली भाली बस्तर की जनता ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस के 12 में से 12 विधायक चुनकर भेजा है. लेकिन गरीब आदिवासियों का हालचाल जानने के लिए, उनके मकान की क्या स्थिति है, कोई सुनने वाला नजर नहीं आता है.''

कौन-कौन थे मौजूद : इस भ्रमण के दौरान ग्राम पंचायत पालनार के सरपंच सुकालू मुड़ामी, महराहुरनार सरपंच सोनी कश्यप, फूलपाड के सरपंच भुमिका मंडावी ,गडमीरी सरपंच सोनी कोर्राम, कोरीरास सरपंच सुनील मंडावी, मालती मुड़ामी जिला पंचायत सदस्य , पायके मरकाम जिला पंचायत सदस्य ,जनपद सदस्य भीमा कवासी सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।