बेमेतरा : जिला कार्यालय में SDM दुर्गेश वर्मा के शासकीय वाहन ने एक युवक को ठोकर मार दी. जिससे युवक घायल हो (Youth came under SDM car in Bemetara)गया.युवक को तत्काल बेमेतरा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद युवक को रायपुर रेफर किया गया है.

कैसे हुआ हादसा : पूरी घटना बेमेतरा जिला कार्यालय के निकट की है. जब एसडीएम दुर्गेश वर्मा जिला कार्यालय पहुंचे थे. इसके बाद उनका ड्राइवर डीजल डलवाने जा रहा था .तभी यह हादसा हो गया. बताया जा रहा है कि युवक के आंख और हाथ मे गंभीर चोट होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद राजधानी के शासकीय अस्पताल रेफर किया गया (bemetara road accident) है.

कौन चला रहा था गाड़ी : वही घटना से संबंध में एसडीएम दुर्गेश वर्मा ने बताया कि 'वे घटना के वक्त वाहन में नहीं थे. शासकीय कार्य और डीजल कें लिए गाड़ी लेकर ड्राइवर गया था. तभी युवक वाहन के सामने आ गया. जिससे वह घायल हो गया है. घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जिसके बाद उसे रायपुर भेजा गया (The injured youth was referred to Raipur)है.स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों से उन्होंने बातचीत की है.शासकीय वाहन को थाने में खड़ा करा दिया गया है. ''