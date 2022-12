बलरामपुर: बलरामपुर के वाड्रफनगर (Wadrafnagar Police Station of Balrampur) के बरतीकला में रविवार शाम करीब 4 बजे तेज रफ्तार कार अचानक सड़क किनारे घर में जा घुसी (Road Accident in Bartikala). घर के बाहर दरवाजे पर बैठकर धूप सेंक रही मासूम रिया जायसवाल इस कार की चपेट में आ गई. (Death of Riya Jaiswal).

ओवर स्पीड में थी कार: हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया. इलाज के दौरान रिया की मौत हो गई. मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक यह कार रेवटी की तरफ से आ रही थी. तभी कार ड्राइवर ने अपना संतुलन खोया और हादसा हो गया. पुलिस ने कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और कार को जब्त कर लिया है.

हादसे के बाद ग्रामीणों में गुस्सा: हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीणों में गुस्सा है. इन दिनों ग्राम बरतीकला में सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है. हालांकि काफी दिन बीतने के बाद भी सड़क अधूरी है. ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार ने सड़क पर गिट्टी डाल दी है, इसके बाद काम छोड़ दिया है. इसके चलते आए दिन हादसे हो रहे हैं. पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है.