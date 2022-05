कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की दो सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का एलान कर दिया है. राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन को टिकट देने के फैसले से विपक्ष भड़क गया है. छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने यह तक कहा है कि मुख्यमंत्री यह बताएं कि अब उनका तथाकथित छत्तीसगढ़ियावाद कहां छुप गया है.

जशपुर में आकाशीय बिजली का कहर बरपा है. साप्ताहिक बाजार में खरीदारी करने गए कई लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए. तीन लोगों की मौत हो गई. कई की हालत गंभीर बताई जा रही है. इस घटना के बाद सीएम भूपेश बघेल ने मृत्यृ के परिजन को चार-चार लाख रुपये राशि का ऐलान किया है.

रायगढ़ में एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया (gang rape with woman in raigarh) है.इस मामले में दूसरी महिला ने आरोपियों का साथ दिया है.

वेश्यावृत्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बड़ा फैसला सुनाया (Supreme Court on Prostitution) है. जिसमे इस पेशे से जुड़े लोगों ने राहत की सांस ली है.लेकिन अब भी समाज का वर्ग कोर्ट के इस फैसले को लेकर अपनी राय रख रहा है.

कोरबा में एक सौतेले पिता की हैवानियत (Step father cruelty in Korba) सामने आई है. निर्दयी पिता ने अपने 8 साल के मासूम बेटे को जानवरों की तरह खूंटे से बांध दिया. दोनों हाथ को कपड़े से बांधकर अंधेरे कमरे में मासूम को छोड़कर चला गया. कई घंटों तक मासूम बच्चा भूखा प्यासा पड़ा रहा. उसके रोने की आवाज सुनकर पड़ोसियों ने उसे आजाद कराया.

बिलासपुर के सीपत थाना क्षेत्र में शनिवार को एक ऐसा मामला सामने आया. जिसमें शिकारी शिकार के लिए गया. शिकार के साथ खुद भी शिकार हो गया और शिकारी की मौत हो (hunter himself became a victim in Bilaspur) गई.

वट सावित्री व्रत पर बलरामपुर में सुहागिन महिलाओं ने बरगद के पेड़ की पूजा की. सोमवती अमावस्या को वट सावित्री व्रत का पूजन करने का विधान है. पति की लंबी आयु और दांपत्य जीवन में खुशहाली के लिए यह व्रत किया जाता है.

छत्तीसगढ़ की जांजगीर पुलिस ने दहेज के लालची पति को गिरफ्तार किया है. आरोपी पति दहेज की मांग को लेकर अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता था. आए दिन उसके साथ मारपीट करता था. पति की प्रताड़ना से तंग पत्नी ने जांजगीर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पति को दहेज प्रताड़ना के मामले में गिरफ्तार कर लिया.

