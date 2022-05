रायगढ़ : रविवार शाम सारंगढ़ क्षेत्र में रहने वाली महिला ने थाने में गैंगरेप की शिकायत दर्ज कराई (gang rape with woman in raigarh) है. महिला अपने पति के साथ थाने आई थी. महिला की माने तो 21 मई दोपहर कंगालूडीपा बोईरदादर में रहने वाले दो व्यक्तियों ने उसके साथ जबरदस्ती की है. पीड़ित महिला ये भी बताया कि उसकी परिचित महिला सुनियोजित तरीके से बहाना बनाकर, उन व्यक्तियों के पास लेकर गई और भाग गई. घटना की रिपोर्ट कराने पर पति को मार देने की धमकी दी गई थी..

कैसे पकड़े गए आरोपी : पीड़ित महिला की शिकायत के तुरंत बाद थाना प्रभारी चक्रधर नगर (case of Chakradharnagar police station area of ​​Raigarh) ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग टीम बनाकर स्वयं पुलिस टीम के साथ आरोपियों को ठिकाने में छापामारी की. शातिर आरोपी ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था. पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद एक आरोपी को पुसौर गांव से जबकि दो आरोपियों को चक्रधर नगर के अलग-अलग स्थान से धर दबोचा.

कैसे महिला को फंसाया : पीड़ित महिला ने बताया कि प्रेम विवाह कर, अपने पति के साथ चक्रधर नगर क्षेत्र में किराए के मकान पर रहती थी. पति मजदूरी करने बाहर जाया करता था, यह अपने घर में काम करती थी. इसके पड़ोस में रहने वाली शकुंतला चौहान महिला अपने परिवार के साथ किराए में रहती हैं. 21 मई शनिवार की दोपहर शकुंतला इसे गोबर बीनने जाने के लिए बोली, पीड़िता महिला ने धूप बहुत है कहकर मना कर दिया. उसके बाद शकुंतला अपने परिचित छोटू कोस्टा जो पड़ोस में रहता है.उसके घर कपड़ा लेने जाने की बात कही.

अपराध में महिला ने बनाया प्लान : पीड़ित महिला की माने तो शकुंतला बसे उसे किसी तरह से घर से बाहर ले जाना चाह रही (woman made a plan in crime) थी. कपड़ा लेने की बात सुनकर पीड़िता भी शकुंतला के साथ चली गई. जैसे ही प्रार्थी महिला आरोपी छोटू कोस्टा के घर पहुंची, तभी आरोपी महिला शकुंतला ने पीड़िता को वहीं अकेला छोड़ दिया और भाग गई. कमरे में पहले से छोटू कोस्टा का एक साथी बंटू पठान मौजूद था.

महिला को धमकी देकर रेप : दोनों आरोपियों ने बारी बारी से महिला के साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद उसे घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी. पीड़ित महिला लोकलाज और आरोपियों की धमकी से चुप रही और अपने मायके सारंगढ़ चली गई. 29 मई को जब वापस रायगढ़ आई तो अपने पति को घटना के बारे में बताया और परिवार में सलाह-मशवरा कर रिपोर्ट दर्ज कराई (gang rape with woman in raigarh) गई.

ये भी पढ़ें- गैंगरेप में नाकाम होने पर कुचला था युवती का सिर

आरोपियों को हुई जेल : आरोपी छोटू कोस्टा, बंटू पठान और शकुंतला चौहान निवासी कंगालूडीपा बोईरदादर के विरुद्ध रेप और जान से मारने की धमकी देने की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार कर जेल भेजा गया ( Three accused of gang rape arrested in Raigarh) है. इस मामले में परिवार ने सूझबूझ दिखाते हुए आरोपियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया है. वहीं सबसे गौर करने वाली बात ये है कि एक महिला ने ही दूसरी महिला की अस्मत के साथ खिलवाड़ करने में मदद की है.