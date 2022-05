कोरबा : माता पिता अपने बच्चों पर जान छिड़कते हैं. उस पर कोई भी आंच नहीं आने देते.लेकिन कभी-कभी ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जिन्हें देखने के बाद माता-पिता को लेकर सोच बदलने लगती है.ताजा मामले में एक पिता ने अपने आठ साल के मासूम पर जुल्म की इंतहा कर (Innocent treated worse than animals in Korba) दी. इस शख्स ने अपने बच्चे के साथ जानवरों से बदतर बर्ताव किया है. जिस किसी ने भी इसकी तस्वीरों को देखा उसने मन से हैवान पिता के लिए बददुआ निकाली.

क्या है पूरा मामला : कोरबा में एक सौतेले पिता की हैवानियत (Step father cruelty in Korba) सामने आई है. निर्दयी पिता ने अपने 8 साल के मासूम बेटे को जानवरों की तरह खूंटे से बांध दिया. दोनों हाथ को कपड़े से बांधकर अंधेरे कमरे में मासूम को छोड़कर चला गया. कई घंटों तक मासूम बच्चा भूखा प्यासा पड़ा रहा. उसके रोने की आवाज सुनकर पड़ोसियों ने उसे आजाद कराया. इसकी सूचना मिलने पर चाइल्ड लाइन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मासूम को अपने साथ ले गए. इस घटना से आक्रोशित जनता ने निर्दयी पिता की जमकर खबर ली।



कहां का है मामला : बालको थाना इलाके के आजाद नगर बस्ती (case of Azad Nagar Basti of Balco Police Station) में उस वक्त हड़कंप मच गया. जब एक सूने मकान से मासूम बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी. कुछ लोग घर के अंदर जाकर देखे तो उनके होश उड़ गए. अंधेरे कमरे में मासूम बच्चे को बांधकर रखा गया था. मासूम को बंधन से आजाद कराया गया. इसके बाद जो कहानी उसने बताई उसे सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए. उसने बताया कि इसके पिता ने ही मासूम की जानवरों की तरह खूंटे से बांधा था.





पिता करता था जुल्म : मासूम के मुताबिक उसका पिता हर रोज बेरहमी से पिटाई करता है. सुबह भी पहले जमकर पीटा, उसके बाद इस अंधेरे कमरे में मासूम को खूंटे से बांधकर मरने के लिए छोड़ दिया. बच्चे के दोनों हाथों जख्म के निशान देखकर सौतेले पिता की हैवानियत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है. हालाकि समय रहते पड़ोसियों ने मासूम को आजाद करा लिया.



चाइल्ड लाइन ने बच्चे को बचाया : सूचना मिलने पर चाइल्ड लाइन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बच्चे की हालत देखकर उसे अपने साथ ले गए. इस घटना के बाद से बस्तिवासियों का गुस्सा फूट पड़ा. मासूम को प्रताड़ित करने वाले पिता को लोगों ने जमकर सबक सिखाया. मामले की शिकायत बालको थाना में भी की गई है.