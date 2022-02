रायपुर: राजधानी में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के बाद अब रायपुर कलेक्टर ने स्कूल खोलने का आदेश जारी किया है. शुक्रवार देर रात जारी किए गए आदेश के मुताबिक कक्षा 6 वीं से 12वीं तक की स्कूल संचालित (schools will open in raipur)किए जाएंगे. इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र भी खोले जाएंगे. इससे पहले गुरुवार को कलेक्टर सौरभ कुमार ने रायपुर में नाइट कर्फ्यू हटाने का आदेश जारी किया था.

रायपुर में प्राइमरी स्कूल ऑनलाइन संचालित होंगे (primary schools will be run online in raipur)

कोरोना की तीसरी लहर में रायपुर में कोरोना संक्रमण की दर 4 प्रतिशत से ज्यादा होने पर स्कूल बंद किए जाने का फैसला लिया गया था. अब कोरोना संक्रमण के मामले काम होने के बाद फिर से स्कूल संचालित किए जाने के आदेश जारी हुआ है. हालांकि पहली से लेकर पांचवी तक की कक्षाएं ऑनलाइन ही ली जाएंगी. बड़े बच्चों की कक्षाएं छठवीं से बारहवीं तक ऑफलाइन मोड में स्कूलों में संचालित होगी.

रायपुर में स्कूल बंद होने से पढ़ाई प्रभावित

बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने और एग्जाम नजदीक होने के कारण प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने रायपुर कलेक्टर को पत्र लिखा गया था. प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने कहा कि बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है.जिससे एग्जाम नजदीक होने के कारण बच्चों को पढ़ाई में थोड़ी दिक्कत आ रही है. ऐसे में स्कूल खुलने से बच्चे अच्छे से पढ़ सकेंगे और उनके शिक्षा के स्तर में भी सुधार आएगा.





कोरोना संक्रमण कम होने के बाद जानिए रायपुर में क्या खुला क्या बंद ?

गुरुवार रात से रायपुर में नाइट कर्फ्यू हटा दिया गया है. राजधानी में रेस्टोरेंट और होटल का संचालन रात 12 बजे तक किया जा रहा है. इसके साथ ही फूड कोर्ट, बेकरी से संबंधित खाद्य सामग्री बेचने वाली दुकानों के संचालकों को रात 12 बजे तक दुकान संचालित करने की अनुमति है.



छत्तीसगढ़ में आज 37 हजार 715 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें 946 लोग संक्रमित मिले हैं. प्रदेश में आज पॉजिटिविटी दर 2.51 फीसदी है.