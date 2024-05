सुहाना खान के बर्थडे पर BFF सखियों ने उन पर लुटाया प्यार, अनन्या पांडे का तो हटकर है विश - Suhana khan birthday

ETV Bharat / entertainment

सुहाना खान के बर्थडे पर BFF सखियों ने उन पर लुटाया प्यार, अनन्या पांडे का तो हटकर है विश

Published : May 22, 2024, 8:05 AM IST | Updated : May 22, 2024, 8:18 AM IST

सुहाना खान फाइल फोटो ( @suhanakhan2 Instagram )

मुंबई: सुहाना खान, अनन्या पांडे, नव्या नवेली नंदा और शनाया कपूर बी-टाउन की बेस्टीज. हैं जिन्हें अक्सर कई इवेंट्स और रेस्तरां के बाहर एक साथ देखा जाता है. आज 22 मई को शाहरुख खान की लाडली 24 साल की है गई है. 24वें बर्थडे पर उनकी बेस्टीज ने खास अंदाज में बर्थडे विश किया है. सुहाना खान ने अपना बचपन अनन्या पांडे, शनाया कपूर, नव्या नवेली नंदा और अन्य जैसे बी-टाउन किड्स के साथ बिताया है. इसलिए, वे बड़े होकर सबसे अच्छे दोस्त बन गए हैं और हमेशा एक-दूसरे का साथ देते हैं. अनन्या पांडे

घड़ी में जैसे ही 12 बजे, उनकी बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर ने सोशल मीडिया पर शाहरुख खान और गौरी खान की बेटी के लिए बर्थडे विश की पोस्ट डालीं. 'ड्रीम गर्ल 2' की एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने आईपीएल 2024 टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए चीयर करते हुए स्टेडियम से अपनी और सुहाना की एक तस्वीर साझा की. इस तस्वीर को उन्होंने खास कैप्शन के साथ जोड़ा. अनन्या पांडे की इंस्टाग्राम स्टोरी (@ananyapanday Instagram) अनन्या ने सुहाना को बर्थडे विश करते हुए कैप्शन में लिखा है, 'हैप्पी बर्थडे मेरी बेस्ट गर्ल. पूरी दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, आई लव यू सुजी. सुहाना खान की यह तस्वीर हमें वह काम करते हुए सबसे ज्यादा खुशी दे रही है जो हमें सबसे ज्यादा पसंद है.' नव्या नवेली नंदा

इसके बाद, अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली नंदा ने ब्लैक पोल्का डॉट ड्रेस में बर्थडे गर्ल की तस्वीर अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर साझा की. उन्होंने 'हैप्पी बर्थडे सुहाना' मैसेज और लाल दिल वाले इमोजी के साथ उन्हें शुभकामनाएं दी है. नव्या नवेली की इंस्टाग्राम स्टोरी (@navyananda Instagram) शनाया कपूर

शनाया कपूर ने भी इंस्टाग्राम स्टोरी पर सुहाना खान के साथ तस्वीर पोस्ट की है. यह तस्वीर आईपीएल मैच के दौरान की है. तस्वीर को पोस्ट करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा है, 'हैप्पी बर्थडे सिस्टर. लव यू लॉन्ग टाइम.' सुहाना खान संग शनाया कपूर (@shanayakapoor02 Instagram) बीते मंगलवार को सुहाना अगस्त्य नंदा, अनन्या और शनाया कपूर के साथ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद का आईपीएल मैच देखने पहुंची. जहां शाहरुख की टीम केकेआर ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराया और आईपीएल 2024 के फाइनल में अपनी जगह पक्की की. यह भी पढ़ें: WATCH: सुहाना, अनन्या, नव्या और शनाया रेस्टोरेंट में एक साथ स्पॉट, स्टाइलिश BFF गैंग की वायरल हुईं तस्वीरें

