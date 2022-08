रायपुर में मोर महापौर मोर द्वार कार्यक्रम के समापन समारोह में सीएम भूपेश बघेल ने आवेदनों के विकासकार्यो के लिए 10 करोड़ रुपये देने की घोषणा की. सीएम ने कहा गोबर से बने पेंट से सभी सरकारी बिल्डिंगों में पेंटिंग करने का आदेश जारी करेंगे. (chhattisgarh news )

बालोद जिले के घुमका गांव में ग्राम सभा कर शराबबंदी के खिलाफ कड़ा निर्णय लिया गया. शराब की अवैध बिक्री करने वालों से रुपये भी वसूले गए. इनपर नजर रखने के लिए पंचायत ने सीसीटीवी कैमरा लगाने का भी फैसला लिया है. प्लास्टिक मुक्त गांव के लिए भी ग्रामसभा ने गांव में डिस्पोजल बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है.

महासमुंद पुलिस ने चांदी के अवैध तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने लग्जरी कार से भारी मात्रा में चांदी की तस्करी करते दो आरोपियों को गिरफ्तार किया . पुलिस ने तस्करों से 251.900 किलो ग्राम चांदी के जेवर भी बरामद किये हैं. जिसकी कीमत 1 करोड़ 51 लाख 14 हजार रुपये बताई जा रही है.

देश की मोदी सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव पर 2 अगस्त से 15 अगस्त तक देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने की अपील की है. इसका असर भी दिख रहा है. लोग अपने घर, वाहन और सोशल मीडिया में अपनी डीपी में भी तिरंगा लगा रहे हैं. लेकिन दूसरी तरफ भाजपा जिस संगठन से जुड़ी है उसकी डीपी अब तक नहीं बदली है. इसे लेकर सीएम भूपेश बघेल ने आरएसएस पर तंज कसा है.

आजादी के 75वें वर्षगांठ को पूरे देश में अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा (har ghar tiranga abhiyan in Raipur) है. अमृत महोत्सव को लेकर बच्चों में भी काफी उत्साह नजर आ रहा है. हर साल स्कूलों में 15 अगस्त के दिन ही अलग-अलग कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जाते (Raipur Students will motivate people about har ghar tiranga campaign) हैं. लेकिन इस साल अमृत महोत्सव को देखते हुए 10 दिन पहले से ही स्कूलों में सेमिनार, पेंटिंग प्रतियोगिता, डिबेट, स्पीच जैसे अलग-अलग कार्यक्रम ऑर्गनाइज किए जा रहे हैं.

कवर्धा में भाजपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हुआ. उन्होंने बेरोजगारी भत्ता को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया (BJP workers protest against unemployment allowance in Kawardha) है. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकर्ताओं के बीच जमकर झुमाझटकी हुई. प्रदर्शनकारियों ने बघेल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

7 अगस्त को हैंडलूम डे 2022 मनाया जाएगा. हैंडलूम यानी कि हाथ से निर्मित वस्तु...सरगुजा ऐसी वस्तुओं के निर्माण के लिए जाना जाता है. यहां के भित्ती चित्र ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों तक में भी सराहे जाते हैं. इसके अलावा यहां के गलीचे, गोदना आर्ट, छींद आर्ट जैसी तमाम वस्तुएं हैं, जिनका निर्माण सरगुजा में होता है. इनमें से कालीन बनाने में हथकरघा का इस्तेमाल किया जाता है. जबकि बाकी के प्रोडक्ट्स हैंडीक्राफ्ट की श्रेणी में आते (Efforts are being made to keep handloom art alive in Surguja) हैं.

कांकेर कलेक्टर प्रियंका शुक्ला ने मानसून ऑफर दिया है. ये मानसून ऑफर भी काफी खास है. इसमें दिल्ली घूमने का मौका मिल सकता है. हालांकि ये ऑफर सिर्फ 10वीं के स्कूली बच्चों के लिए हैं. बुधवार को प्रियंका शुक्ला स्कूलों के निरीक्षण पर थी. इस दौरान वे 10वीं के छात्रों से भी मिली. उनसे बात किया और उन्हें अपने मानसून ऑफर के बारे में बताया. प्रियंका ने बच्चों से कहा " जो भी बच्चा 10वीं बोर्ड में मेरिट में आएगा उन्हें वो हवाई जहाज से तीन दिनों के दिल्ली दौरे पर भेजेंगी.

