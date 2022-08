रायपुर: आजादी के 75वें वर्षगांठ को पूरे देश में अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा (har ghar tiranga abhiyan in Raipur) है. अमृत महोत्सव को लेकर बच्चों में भी काफी उत्साह नजर आ रहा है. हर साल स्कूलों में 15 अगस्त के दिन ही अलग-अलग कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जाते (Raipur Students will motivate people about har ghar tiranga campaign) हैं. लेकिन इस साल अमृत महोत्सव को देखते हुए 10 दिन पहले से ही स्कूलों में सेमिनार, पेंटिंग प्रतियोगिता, डिबेट, स्पीच जैसे अलग-अलग कार्यक्रम ऑर्गनाइज किए जा रहे हैं. इतना ही नहीं आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर बच्चे हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों को घर में झंडा लगाने के लिए भी प्रेरित कर प्रभात फेरी निकालेंगे.

रायपुर में हर घर तिरंगा अभियान

बच्चे तिरंगा लगाने के लिए करेंगे प्रेरित: यू.सी मिश्रा केंद्रीय विद्यालय के वाइस प्रिंसिपल यू.सी मिश्रा ने ईटीवी भारत को बताया कि "आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर हमें अपने हेड ऑफिस से 1 साल पहले ही अलग-अलग प्रोग्राम की लिस्ट मिल चुकी है. आजादी का यह अमृत महोत्सव हम पिछले 1 साल से मना रहे हैं. हर महीने कोई ना कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं. इस साल 15 अगस्त के मौके पर हम पेंटिंग प्रतियोगिता, स्पीच, सोलो डांस, ग्रुप डांस, सिंगिंग प्रतियोगिता जैसे कई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. यहां तक कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत 11 अगस्त को बच्चे स्कूल के आसपास के क्षेत्र में तिरंगा लेकर घर-घर जाएंगे और लोगों को घर में तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित करेंगे."

हर घर तिरंगा अभियान के तहत स्कूल में बनायी गई मानव श्रृंखला: डॉ. विजय खंडेलवाल जे.आर दानी गर्ल्स स्कूल के प्रिंसिपल विजय खंडेलवाल ने ईटीवी भारत को बताया कि "आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर सिर्फ बच्चों में नहीं बल्कि टीचर्स में भी काफी उत्साह है. हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज हमने अपने बच्चों की सहायता से मानव श्रृंखला बनाई है. बच्चों में भी हर घर तिरंगा अभियान और अमृत महोत्सव को लेकर काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है. शुक्रवार को हम स्कूल से तिरंगा को हाथ में लेकर पैदल मार्च करते हुए रायपुर नगर निगम होते हुए आस-पास के गली-मोहल्ले तक जाएंगे. लोगों को घरों में तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित करेंगे. 15 अगस्त के दिन भी हमारे यहां खास कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए गए हैं, जिसमें सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि टीचर्स भी भाग लेंगे."

स्कूल और परिवार के साथ त्यौहार की तरह मनाएंगे अमृत महोत्सव: इस विषय में ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान छात्रा श्रीयांशा मिश्रा ने बताया, "हर घर तिरंगा अभियान के तहत इस बार देशभर में हर घर में तिरंगा नजर आएगा. इस बार का 15 अगस्त हम त्यौहार की तरह बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे. आजादी का यह अमृत महोत्सव हम अपने परिवार और अपने माता-पिता के साथ मिठाई बांटकर और झंडा फहराकर मनाएंगे. इस बार के 15 अगस्त को लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है."

15 अगस्त के बाद तिरंगे को इधर-उधर ना फेंकने को करेंगे जागरूक: इस विषय में छात्रा शकीना प्रवीण ने बताया, "अमृत महोत्सव के तहत इस बार हम लोगों में काफी उत्साह है. स्कूलों में अलग-अलग कार्यक्रम इस बार 15 अगस्त के पहले किए जा रहे हैं. आज हम लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई है. इसी तरह रोज कुछ ना कुछ हम अलग-अलग कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस को लेकर कर रहे हैं. सिर्फ स्कूलों में ही नहीं बल्कि घरों में भी हम इस बार स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे. सिर्फ 15 अगस्त के दिन ही नहीं बल्कि 15 अगस्त के बाद हम कोशिश करेंगे कि लोग तिरंगा सड़कों या इधर-उधर ना फेंके."