रायपुर : राजधानी रायपुर के माना इलाके में हुई हत्या के आरोपी पकड़े गए (Accuse arrested of Mana murder case )हैं. पकड़े गए आरोपी कोतवाली थाना क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटर रवि साहू के गुर्गे हैं. बताया जा रहा है कि मृतक लल्ला उर्फ छोटू मारकंडे का रविवार की रात हिस्ट्रीशीटर रवि साहू के आर एस रेस्टोरेंट में शराब को लेकर विवाद हुआ था. इसके बाद सोमवार की सुबह रवि के गुर्गों ने छोटू को घर से उठाकर कार में अपने साथ लेकर गए. इसके बाद चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर रास्ते में फेंक फरार हो गए. जैसे ही हत्या की खबर इलाके में फैली इसके बाद तनाव की स्थिति निर्मित हो (youth murdered in mana) गई. हत्यारों की गिरफ्तारी और रेस्टोरेंट को बंद करने की मांग को लेकर स्थानीय चक्काजाम कर दिए. इसके बाद देर रात तक पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया. साथ ही प्रशासन ने रवि के रेस्टोरेंट को सील कर (goon Ravi restaurant sealed on Raipur) दिया.

रेस्टोरेंट में परोसी जा रही थी शराब : राजधानी रायपुर के माना इलाके में सुबह-सुबह हुई हत्या के बाद से इलाके में गहमा गहमी का माहौल था. क्योंकि हिस्ट्रीशीटर के रवि के गुर्गों ने चाकू गोदकर एक युवस्क की हत्या की थी. वहीं इस घटना से आहत आक्रोशित लोगों ने सड़क के बीच टायर जलाकर जगदलपुर नेशनल हाइवे जाम कर दिया. सुबह से लेकर शाम तक लोग सड़क पर ही डटे रहे. विवाद की जड़ कहां से शुरू हुई यह जानने के लिए ईटीवी भारत की टीम बदमाश रवि साहू के उस रेस्टोरेंट में पहुंची, जहां के वर्करों पर हत्या का आरोप लगा है. घटना के बाद से ही रेस्टोरेंट्स बंद था. पुलिस के जवान रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हुए थे. रेस्टोरेंट में ऊपर जाने का रास्ता था. सीढ़ी के सहारे हमारी टीम ऊपर पहुंची तो टेबल में शराब और बीयर की बोतलें थी. आबकारी अधिकारियों से इस मसले पर जब हमने बात की तो पता चला कि रवि को उसके रेस्टोरेंट में शराब पिलाने या बेचने का कोई लाइसेंस नहीं मिला है. इसके बाद प्रशासन ने रेस्टोरेंट को सील कर दिया.

जिला प्रशासन ने सील किया रेस्टोरेंट : पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वही हिस्ट्रीशीटर रवि साहू फरार बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक रवि साहू के कहने पर उसके गुर्गों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है. स्थानीय लोगों के विरोध प्रदर्शन के बाद अतिरिक्त तहसीलदार डॉक्टर अंजली शर्मा ने रेस्टोरेंट को सील कर दिया है. अंजलि ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि रवि साहू के आर एस रेस्टोरेंट में फूड लाइसेंस नहीं है. जिसकी वजह से उसके रेस्टोरेंट को सील किया गया है. अवैध रूप से शराब बिक्री को लेकर कहा कि हमें कुछ फोटोग्राफ्स मिले हैं. उसे हम आबकारी विभाग को शेयर करेंगे. आगे की कार्रवाई आबकारी विभाग की ओर से की जाएगी.

पुलिस को करना पड़ा बल प्रयोग : माना में लल्ला उर्फ छोटू मारकंडे की हत्या के बाद इलाके में तनाव की स्थिति थी. स्थानीय लोग चक्का जाम करके बैठ गए थे. देर शाम जब पोस्टमार्टम के बाद मृतक की बॉडी उनके घर पहुंची तो स्थानीय उसकी बॉडी को सड़क पर रखकर प्रदर्शन करने वाले थे. इस बीच पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की नहीं माने तो प्रदर्शनकारी उग्र हो गए. यही नहीं बल्कि शव वाहन पर भी तोड़फोड़ कर दी गई. इसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा. तनाव को देखते हुए पुलिस ने खुद डेड बॉडी को मुक्तिधाम तक लेकर गई.

छह आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे : हत्या के बाद एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट (एसीसीयू) ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में नेतई मंडल, अगस्त विभार, अभिषेक सोनी, रोहित सागर, संजय तांडी समेत नानक तनेजा को गिरफ्तार किया गया है. वहीं हिस्ट्रीशीटर रवि साहू समेत करीब 6 आरोपी फरार हैं. जिनकी तलाश की जा रही है.