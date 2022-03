कोरबा : दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने नगर सेना में पदस्थ जवान प्रीतम राठौड़ को गिरफ्तार किया (Balco police arrested the rapist city soldier in Korba) है. प्रीतम वर्तमान में जिले के अजाक थाने में पदस्थ था. उसके विरुद्ध बालको थाना में एक युवती ने शिकायत की थी. युवती की शिकायत के आधार पर बालको पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.

2015 से दैहिक शोषण की शिकायत : जवान प्रीतम के विरुद्ध युवती ने बालको थाना में शिकायत दर्ज कराई थी. उसमें उल्लेख किया गया है कि नगर सेना के जवान ने वर्ष 2015 से ही उसका दैहिक शोषण किया (Complaint of physical abuse in Korba since 2015) है. जब युवती ने प्रीतम के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा. तब वह साफ मुकर गया, जिससे आहत होकर युवती ने प्रीतम के विरुद्ध थाने में शिकायत दर्ज करा दी है. जिसके बाद पुलिस ने जवान के पथर्रीपारा स्थित निवास से उसे गिरफ्तार कर धारा 376 के तहत मामला दर्ज किया और न्यायिक रिमांड जेल भेज दिया है.

शादीशुदा है जवान : इस मामले में बालको थाना के टीआई विजय चेलक का कहना है कि युवती की शिकायत पर नगर सेना के जवान को गिरफ्तार कर लिया गया है. उसके विरुद्ध दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है. जवान पूर्व से ही शादीशुदा था, ऐसी जानकारी मिली है. इस विषय में और भी जांच की जा रही है. जिससे बाद आगे और भी ठोस कार्रवाई की जाएगी