बेतिया: बिहार के बेतिया में नौ घरों में आग लग गई. अगलगी से आसपास के कई घर चपेट में आ गए, जिससे उन घरों में रखे हुए सामान जलकर राख हो गए (Fire broke out in nine houses of Bettiah) हैं. घटना योगापट्टी प्रखंड के बहुअरवा पंचायत के गोरा बिनटोली गांव की है. इस अगलगी में लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है. स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया. आग लगने के कारणों को पता नहीं चल पाया है. फिलहाल प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है.

पीड़ितों का रो-रोकर बुरा हाल: घटना के संबंध में बताया जाता है कि आग गांव के छोटा मुखिया के घर में सबसे पहले लगी. पछुआ हवा के कारण आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते गांव के नौ घरों को चपेट में ले लिया. घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. तबतक काफी नुकसान हो गया. पीड़ितों का रो-रो कर बुरा हाल है. घर में रखा सारा सामान जल चुका है. पीड़ित परिवार राहत सामग्री का इंतजार कर रहे हैं.

प्रशासन बना रहा है पीड़ितों की सूची: इस अगलगी में योगापट्टी प्रखंड के बहुअरवा पंचायत के गोरा बिनटोली गांव की सीमा देवी, अनीता देवी, श्रीमती देवी, प्रकाश मुखिया, मोस्मात शौदी,अंजू देवी, बुधिया देवी, शुकनी देवी, शिवकली देवी के घर भी जलकर राख हो गये. इस अगलगी में लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है. घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका है. स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. वहीं आग की सूचना मिलने पर योगापट्टी सीओ ने अधिकारियों को भेजा.

"घटना की जानकारी के बाद अग्निपीड़ितों की सूची बनाने के लिए कर्मचारियों को भेज दिया गया है. सूची तैयार होने के बाद अग्निपीड़ितों को राहत सामग्री दी जाएगी. इस अगलगी में नौ घर जलकर राख हो गये." -प्रियव्रत कुमार, सीओ