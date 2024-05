ETV Bharat / sports

WATCH : 'ये दुख काहे खत्म नहीं होता...', RCB का फिर टूटा ट्रॉफी जीतने का सपना, खिलाड़ियों समेत फैंस के बहे आंसू - IPL 2024

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 23, 2024, 10:20 AM IST | Updated : May 23, 2024, 10:25 AM IST

जीत के बाद विराट कोहली से हाथ मिलाते राजसस्थान के खिलाड़ी ( IANS PHOTOS )

नई दिल्ली : आईपीएल 2024 के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान ने हाईवोल्टेज मुकाबले में बेंगलुरु को 5 विकेट से हरा दिया है. इस हार के साथ ही आरसीबी का इस सीजन का सफर यहीं खत्म हो गया जबकि, राजस्थान रॉयल्स का अगला मुकाबला क्वालिफायर-2 में हैदराबाद से होगा. जहां जीतने वाली टीम फाइनल में कोलकाता के साथ खेलेगी. टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी बेंगलुरु ने 20 ओवर में 172 रनों का स्कोर बनाया जो अहमदाबाद की इस पिच पर कम था. उसके जवाब में राजस्थान ने 6 गेंद शेष रहते इस लक्ष्य को पांच विकेट खोकर हासिल कर लिया. राजस्थान की तरफ से सबसे ज्यादा यशस्वी जायसवाल ने 45 और रियान पराग ने 36 रन बनाए. इसके अलावा राजस्थान की तरफ से आवेश खान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 ओवर में 44 रन देकर 3 विकेट झटके. एबी डिविलियर्स का टूटा दिल

राजस्थान के खिलाफ मुकाबले में हार के बाद एबी डिविलियर्स का दिल भी टूट गया. डिविलियर्स नॉकआउट मैचों के लिए अफ्रीका से चलकर दोस्त कोहली को सपोर्ट करने भारत पहुंचे थे. इस हार के साथ ही वह भी मेज पर माथा रखकर दुखी हो गए. एबी डिविलियर्स भी बेंगलुरु के लिए खेल चुके हैं और आरसीबी का ट्रॉफी जीतने का सपने अभी तक अधूरा ही है. रोत नजर आए फैंस

इस मुकाबले के बाद एक वीडियो काफी वायरल हो रही है जिसमें एक फैन आरसीबी की हार के बाद काफी रो रहा है. उस वीडियो में आरसीब के अलग-अलग फैंस दुखी नजर आ रहे हैं. आरसीबी के लोयल फैंस को सुरक्षा में मौजूद पुलिसकर्मी चुप कराते हुए नजर आ रहे हैं. इसके अलावा आरसीबी फैंस के कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें वह काफी दुखी हैं. 741 रन के साथ कोहली का सीजन का सफर पूरा

आरसीबी की हार के साथ ही उसका सीजन का सफर पूरा हो गया है. आरसीबी के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने इस साल सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. उन्होंने 15 मुकाबलों में 741 रन बनाए. उनके आस पास फिलहाल कोई बल्लेबाज भी नहीं है. ऐसे में इस साल भी विराट कोहली ही टॉप स्कोरर रह सकते हैं. इस विदाई के साथ ही फैंस के दिल में विश्व कप की यादें ताजा हो गई जब विराट ने टॉप स्कोरर रहते विश्व कप के फाइनल में हार का सामना किया था. रविचंद्रन अश्विन रहे प्लेयर ऑफ द मैच

इस मुकाबले में रविचंद्रन अश्विन को उनके परफॉरमेंस के लिए प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया. इस मुकाबले में अश्विन बल्लेबाजी करने के लिए तो उतरे लेकिन उनको गेंद खेलने का मौका नहीं मिला. इसके अलावा उन्होंने कैमरून ग्रीन और ग्लेन मैक्सवेल के 2 महत्वपूर्ण विकेट झटके. अश्विन ने 4 ओवर में सबसे कम मात्र 19 रन दिए जिस वजह से उनको प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. यह भी पढ़ें : RR Vs RCB Eliminator: दर्दनाक हार के बाद आरसीबी बाहर, राजस्थान क्वालिफायर-2 में पहुंचा

Last Updated : May 23, 2024, 10:25 AM IST