इस म्यूजियम में मिलेंगी आपको तितलियां ही तिललियां, देखें तस्वीरें - Italian museum butterfly forest

Published : May 23, 2024, 10:08 AM IST | Updated : May 23, 2024, 11:52 AM IST

इटली के ट्रेंटो में एक विज्ञान संग्रहालय, म्यूजियो डेले साइनेज (एमयूएसई) के ग्रीनहाउस से ली गई तितलियों की तस्वीरें. ( AP )

ट्रेंटो : आल्प्स में एक हरे-भरे ग्रीनहाउस में, विभिन्न प्रजातियों और रंगों की तितलियां स्वतंत्र रूप से उड़ रही हैं. वहीं कुछ जगहों पर तितलियों के प्यूपा से वयस्क तितलियां विकसित हो रहे हैं. यह ट्रेंटो, इटली में उष्णकटिबंधीय पर्वत ग्रीनहाउस में तितली वन है, जो एक इतालवी विज्ञान संग्रहालय म्यूजियो डेले साइनेज (एमयूएसई) की एक परियोजना है. ट्रेंटो, इटली के एक विज्ञान संग्रहालय, म्यूजियो डेले साइनेज (एमयूएसई) के ग्रीनहाउस में एक नर पैपिलियो लोवी तितली एक पत्ते पर दिखाई देती है. (AP) यह उडज़ुंगवा पर्वत पर आधारित है, जो दक्षिण-मध्य तंजानिया में एक पर्वत श्रृंखला और वर्षावन क्षेत्र है जो दुनिया की जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट में से एक है. बटरफ्लाई फॉरेस्ट में क्षेत्र की स्थानिक पौधों की प्रजातियां, साथ ही दुनिया के विभिन्न हिस्सों से पक्षी, सरीसृप, उभयचर, मछली और अकशेरुकी जीव शामिल हैं, ये सभी 600 वर्ग मीटर (लगभग 6,400 वर्ग फीट) के जंगल में चट्टानों, ढलानों और झरने के साथ हैं. इटली के ट्रेंटो में एक विज्ञान संग्रहालय, म्यूजियो डेले साइनेज (एमयूएसई) के ग्रीनहाउस में एक मादा अटाकस लोरक्विनी एक पत्ते पर चिपकी हुई है. (AP) बटरफ्लाई फॉरेस्ट का निर्माण इस वसंत में उन कुछ शोधों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता पैदा करने के लिए किया गया था, जो एमयूएसई वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन जैसे खतरों के खिलाफ दुनिया की जैव विविधता का अध्ययन और सुरक्षा करने के लिए उडज़ुंगवा पर्वत में कर रहा है. वनों की कटाई से निवास स्थान का नुकसान होता है, जिससे तितलियों के लिए अमृत स्रोतों में गिरावट आती है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यप्रणाली बदल जाती है. यह कीड़ों की गतिविधियों को भी सीमित कर सकता है, जिससे जैव विविधता में गिरावट आ सकती है और कमजोर तितली प्रजातियों के विलुप्त होने की संभावना है. मिट्टी और हवा के तापमान में परिवर्तन से कीड़ों के जीवन चक्र में बदलाव आ रहा है, जिससे उनकी विकास दर, संभोग व्यवहार और प्रवासन पैटर्न प्रभावित हो रहे हैं. इटली के ट्रेंटो में एक विज्ञान संग्रहालय, म्यूजियो डेले साइनेज (एमयूएसई) के ग्रीनहाउस में एक मादा अटाकस लोरक्विनी एक पत्ते पर चिपकी हुई है. (AP) कई क्षेत्रों में, विशेषकर गहन भूमि उपयोग वाले स्थानों में, तितलियों की आबादी घट रही है. वनस्पतिशास्त्री और एमयूएसई ग्रीनहाउस की निदेशक लिसा एंजेलिनी ने कहा कि हमारा उद्देश्य बेहतर अध्ययन करने में सक्षम होना है, जो हो रहा है उसे बेहतर ढंग से समझना है. हेलिकोनियस मेलपोमीन तितलियां इटली के ट्रेंटो में एक विज्ञान संग्रहालय, म्यूजियो डेले साइनेज (एमयूएसई) के ग्रीनहाउस में. (AP) उन्होंने कहा कि हमारे काम में जैव विविधता से संबंधित मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए परियोजनाओं की निगरानी करना और उन्हें विकसित करने का प्रयास करना शामिल है. तितलियां परागणक हैं जो पौधों को प्रजनन करने में सक्षम बनाती हैं और उनके लिए खाद्य उत्पादन और आपूर्ति को सुविधाजनक बनाती हैं. डैनॉस क्रिसिपस, एक अफ्रीकी तितली इटली के ट्रेंटो में एक विज्ञान संग्रहालय, म्यूजियो डेले साइनेज (एमयूएसई) के ग्रीनहाउस में एक पत्ते पर. (AP) वे पक्षियों और अन्य जानवरों के लिए भी भोजन हैं. पारिस्थितिकी तंत्र में तितलियों की कई भूमिकाओं और पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति उनकी उच्च संवेदनशीलता के कारण, वैज्ञानिक उन्हें जैव विविधता के संकेतक और निवास स्थान के नुकसान और अन्य खतरों के प्रभाव का अध्ययन करने के तरीके के रूप में उपयोग करते हैं. पक्षी विज्ञानी फ्रांसेस्का रॉसी इटली के ट्रेंटो में एक विज्ञान संग्रहालय, म्यूजियो डेले साइनेज (एमयूएसई) के ग्रीनहाउस में एक तितली नर्सरी रैक में एक मादा पैपिलियो लोवी क्रिसलिस को दिखाते हुए. (AP) एमयूएसई के कीट विज्ञानी और शोधकर्ता मौरो गोब्बी ने कहा कि आम तौर पर कीड़े पारिस्थितिक तंत्र के समुचित कामकाज में एक मौलिक भूमिका निभाते हैं. तंजानिया राष्ट्रीय उद्यान प्राधिकरण के साथ साझेदारी के माध्यम से, एमयूएसई ने अनुसंधान के साथ-साथ स्कूलों के लिए पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रमों के विकास में सहायता के लिए 2006 में उडज़ुंगवा पारिस्थितिक निगरानी केंद्र की स्थापना की. टॉराको लिविंगस्टोनी नामक पक्षी की एक प्रजाति का नर,इटली के ट्रेंटो में एक विज्ञान संग्रहालय, म्यूजियो डेले साइनेज (एमयूएसई) के ग्रीनहाउस में मादा पक्षी को खाना खिलाते हुए. (AP) उडज़ुंगवा पारिस्थितिक निगरानी केंद्र के शोध समन्वयक अराफात मटुई ने कहा कि संरक्षण प्रयासों को सूचित करने और कीड़ों के दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए तितलियों पर शोध आवश्यक है. उन्होंने कहा कि आवास बहाली और अच्छी भूमि प्रबंधन प्रथाओं जैसे संरक्षण प्रयास, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को संबोधित करते हैं, तितली आबादी की रक्षा के लिए आवश्यक हैं. ट्रेंटो, इटली में एक विज्ञान संग्रहालय, म्यूजियो डेले साइनेज (एमयूएसई) के ग्रीनहाउस में विभिन्न प्रजातियों के क्रिसलिस के साथ एक तितली नर्सरी में प्रदर्शित की गई है. (AP) ट्रेंटो, इटली में एक विज्ञान संग्रहालय, म्यूजियो डेले साइनेज (एमयूएसई) के ग्रीनहाउस में नर्सरी में मॉर्फो हेलेनोर क्रिसलिस, सेंटर और तितलियों की अन्य प्रजातियां लटकी हुई हैं. (AP) पक्षी विज्ञानी फ्रांसेस्का रॉसी ट्रेंटो, इटली के एक विज्ञान संग्रहालय, म्यूजियो डेले साइनेज (एमयूएसई) के ग्रीनहाउस में एक नवजात मादा अटाकस लोरक्विनी को रखती हुई. (AP) कम से कम 2,500 पौधों की प्रजातियों, 120 से अधिक स्तनधारियों और हजारों अकशेरुकी प्रजातियों के साथ, उडज़ुंगवा पर्वत जैविक विविधता में समृद्ध है. यह केन्या और तंजानिया के पूर्वी आर्क पर्वत का हिस्सा है जो प्रस्तावित यूनेस्को विरासत स्थल है. इसमें तितलियों की 40 से अधिक स्थानिक प्रजातियां हैं. ट्रेंटो, इटली के एक विज्ञान संग्रहालय, म्यूजियो डेले साइनेज (एमयूएसई) के ग्रीनहाउस में एक नवजात मादा अटाकस लोरक्विनी को रखती हुई पक्षी विज्ञानी फ्रांसेस्का रॉसी. (AP) इटली के ट्रेंटो में एक विज्ञान संग्रहालय, म्यूजियो डेले साइनेज (एमयूएसई) के ग्रीनहाउस में एक मॉर्फो हेलेनोर तितली स्कैडॉक्सस फूल पर खड़ी है. (AP) नैरोबी में इंटरनेशनल सेंटर ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी में प्रमुख वैज्ञानिक और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के प्रमुख सेवगन सुब्रमण्यम ने कहा कि इस विविधता के कारण यहां एमयूएसई का काम महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि यदि आप पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य की निगरानी करना चाहते हैं, तो ऐसे स्वदेशी या स्थानिक कीट आबादी विविधता की निगरानी करना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि हमें पता चल सके कि पारिस्थितिकी तंत्र अभी भी स्वस्थ है या नहीं. इटली के ट्रेंटो में एक विज्ञान संग्रहालय, म्यूजियो डेले साइनेज (एमयूएसई) के ग्रीनहाउस में एक मॉर्फो हेलेनोर तितली एक पत्ते पर खड़ी है. (AP) कीट विज्ञानी गोब्बी ने कहा कि उडज़ुंगवा पर्वत राष्ट्रीय उद्यान जैसे उच्च ऊंचाई वाले वातावरण जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त हैं क्योंकि उनका आमतौर पर कोई प्रत्यक्ष मानव प्रभाव नहीं होता है. उन्होंने और अन्य वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि कीड़ों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचाने में विफलता से ग्रह की स्थायी भविष्य बनाने की क्षमता में भारी कमी आएगी. इटली के ट्रेंटो में एक विज्ञान संग्रहालय, म्यूजियो डेले साइनेज (एमयूएसई) के ग्रीनहाउस में फूलों के बीच से एक पैपिलियो रुमानजोविया तितली उड़ती हुई. (AP) एमयूएसई के वैज्ञानिकों ने कहा कि तितली संरक्षण में मुख्य चुनौती कम तीव्रता वाले कृषि भूमि की मात्रा बढ़ाने के लिए वर्तमान कृषि नीतियों को बदलना और प्राकृतिक आवास के शेष हिस्सों को संरक्षित करते हुए विविध परिदृश्यों को बढ़ावा देना है. उन्होंने कहा कि अक्सर हमारे दादा-दादी कहा करते थे 'अब उतनी तितलियां नहीं हैं जितनी पहले हुआ करती थीं. यह वैज्ञानिक अनुसंधान की ओर से पूरी तरह से समर्थित है, जो पुष्टि करता है कि अन्य कीड़ों की तरह तितलियां भी संकट में हैं. हम प्रजातियां खो रहे हैं, हम उन्हें हमेशा के लिए खो रहे हैं, और इससे पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बिगड़ने वाला है. ये भी पढ़ें Giant Rare Insect Found: व्यक्ति के आंगन में मिला बेहद दुर्लभ विशाल कीड़ा, जिसकी जिंदगी सिर्फ एक हफ्ता

