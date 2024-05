घातक हो सकता है बच्चों-बड़ों में नाक से ब्लीडिंग या नकसीर फूटना! - Nose bleeding

ETV Bharat / health

घातक हो सकता है बच्चों-बड़ों में नाक से ब्लीडिंग या नकसीर फूटना! - Nose bleeding

Published : May 23, 2024

नाक से खून बहना नकसीर फूटना - कॉन्सेप्ट इमेज ( IANS )

