छाछ में इसे मिलाकर पिएं, मिलेगी चमकदार स्किन और हेल्दी बाल - Summer drink curry leaf buttermilk

Published : May 15, 2024, 6:35 AM IST | Updated : May 15, 2024, 10:58 AM IST

छाछ ( ETV Bharat )

हैदराबाद : छाछ या मट्ठा या बटर मिल्क शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है. शरीर को हमेशा हाइड्रेटेड रखने के लिए छाछ एक अच्छा विकल्प है, खासकर गर्मियों में पेट में ठंडक का एहसास कराने के लिए. लेकिन शायद आप नहीं जानते कि अच्छी सेहत के लिए अगर आप छाछ में करी पत्ता डाल दें तो त्वचा में जादू हो जाता है. इसलिए करी ( कढ़ी ) पत्ता बहुत अच्छा होता है. Buttermilk पीना त्वचा के लिए भी बहुत अच्छा होता है! इससे आपके बच्चों को भी बहुत लाभ होगा. आइए विस्तार से जानते हैं करी पत्ता-छाछ बनाने का तरीका और त्वचा के लिए इसके फायदे. आवश्यक सामग्री एक कप दही (curd or yogurt) करी पत्तों का गुच्छा (आवश्यकतानुसार) एक चम्मच जीरा पाउडर अदरक व धनिया के पत्ते (आवश्यकतानुसार) एक हरी मिर्च स्वाद के लिए पर्याप्त नमक बनाने की विधि सबसे पहले करी पत्ता और हरा धनियां लें और इन्हें धोकर साफ कर लें. फिर इन्हें सूखने दें. अब एक मिक्सिंग जार में दही (curd or yogurt), करी पत्ता, धनिया, कटी हुई मिर्च, अदरक, जीरा पाउडर और नमक डालकर मिलाएं. यह प्रक्रिया तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक कि वे सभी एक साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए. फिर इसे एक गिलास में डालें और ताजे करी पत्ता और धनिया पत्ती से सजाकर सर्व करें. छाछ (ETV Bharat) करी पत्ता-छाछ के फायदे

शरीर को हमेशा जलयोजन (Hydrated) रखने के लिए

चाहे खूबसूरत दिखना हो या शरीर के सभी कार्यों को ठीक से काम करते रहना हो, हमें शरीर को हमेशा हाइड्रेटेड रखना चाहिए. दही या yogurt के कारण छाछ में लैक्टिक एसिड प्रचुर मात्रा में होता है. यह त्वचा और बालों को हमेशा Hydrated रखता है. त्वचा को मॉइस्चराइज और मुलायम बनाता है. बाल बढ़ाने के लिए

करी पत्ते में मौजूद बीटा कैरोटीन और प्रोटीन गुण बालों का झड़ना कम करते हैं और बालों के विकास को बढ़ावा देते हैं. रोजाना इस छाछ का सेवन करने से बाल जड़ों से मजबूत होते हैं और बालों के विकास में मदद मिलती है. एंटीऑक्सीडेंट

करी पत्ते और धनिये की पत्तियां एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं. ये त्वचा को इंफेक्शन, रैशेज, पिंपल्स जैसी किसी भी समस्या से बचाते हैं. जलन-खुजली से बचाव

दही या छाछ में अदरक डालकर पीने से शरीर-त्वचा की जलन और खुजली से बचाव होता है. ये त्वचा की थकान को कम करता है और उसे तरोताजा और चमकदार बनाता है. त्वचा की देखभाल

करी पत्ता-छाछ में मौजूद करी पाउडर उम्र बढ़ाने में मदद करता है. दही, अदरक और जीरा सभी पाचन को नियंत्रित करते हैं. आंतों के स्वास्थ्य में सुधार करता है और त्वचा-बालों पर भी अच्छा प्रभाव डालता है.

