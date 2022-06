वैशाली: बिहार के वैशाली में अपराध (Crime In Vaishali) की घटनाओं पर लगाम लगाने को लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. वैशाली पुलिस गश्ती और वाहन चेकिंग के माध्यम से अपराधियों को पकड़ रही है. इसी कड़ी में जिले के भगवानपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने कार सवार तीन बदमाशों को हथियार के साथ गिरफ्तार (Three miscreants arrested with weapons in Vaishali) किया है.

हथियार के साथ तीन बदमाश गिरफ्तार: घटना के संबंध में बताया जाता है कि तीनों अपराधी कार पर सवार हो कर किसी घटना को अंजाम देने के लिए जा रहे थे. इसी दौरान पुलिस की गश्ती गाड़ी को देखकर बदमाश भागने लगे. जिसपर पुलिस को शक हुआ और पुलिस ने पीछा कर कार सहित तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया. तालशी के दौरान पुलिस ने अपराधियों के पास से एक पिस्टल, दो गोली और दो चाकू बरामद किया. भगवानपुर थाना पुलिस ने यह कार्रवाई सहथा गांव के पास से की है.

गश्ती के दौरान पुलिस को मिली सफलता: गिरफ्तार अपराधियों की पहचान पंकज कुमार, रूपेश कुमार और सोनू कुमार के रुप में हुई है. तीनों अपराधी भगवानपुर थाना क्षेत्र के सहथा गांव के रहनेवाले वाले बताए जा रहें है. बताया जा रहा है कि पुलिस सहथा गांव में किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए गई थी. इसी दौरान अल्टो सवार अपराधियों ने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया. जिसके बाद पुलिस ने खदेड़कर सभी को पकड़ लिया.

बदमाशों के खिलाफ जारी रहेगी कार्रवाई: इस संबंध में भगवानपुर थाना अध्यक्ष परमहंस कुमार ने बताया कि पुलिस इलाके में सघन जांच कर रही थी. इसी दौरान तीन अपराधियों को पकड़ा गया. पुलिस तीनों अपराधियों से पूछताछ की है. जिसके आधार पर आगे कार्रवाई की जा रही है. पुलिस पकड़े गए आरोपियों के अपराधिक इतिहास खंगालने में जुट गई है. बहुत जल्द इन आरोपियों के अपराधिक इतिहास का पता लगा लिया जाएगा.

"पुलिस की एक टीम गस्ती कर रही थी. इसी दौरान संदेहास्पद गतिविधि होने पर जब पुलिस कार के नजदीक गई. तो एक कार पर सवार तीन अपराधी भागने लगे. जिसके बाद पुलिस ने पीछा कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया. तलाशी लेने पर इनके पास से एक पिस्तौल, तीन गोली और दो चाकू बरामद किया गया है. पुलिस पकड़े गए अपराधियों के अन्य अपराधिक इतिहास खंगाल रही है" - परमहंस कुमार, भगवानपुर थाना अध्यक्ष

