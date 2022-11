सिवान: बिहार के सिवान पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली (Siwan Police Got Big Success) है. जिले में स्वर्ण व्यव्सायी और रिटायर्ड बीडीओ से रँगदारी और गोलीबारी की घटना के बाद पुलिस ने तीन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है. गौर तलब हो कि दरौंदा थाना क्षेत्र और महारजगंज थाना क्षेत्र में लगातार रंगदारी और गोलीबारी की घटना को बेखौफ अपराधियों ने अंजाम दिया था. जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर दरौंदा थाना क्षेत्र के अलग अलग गांव से तीन अपराधियों को गिरफ्तार (Three criminals arrested in Siwan) कर लिया है.

तीन अपराधी अलग-अलग गांव से गिरफ्तार: अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा , 4 गोली, जैसे हथियार बरामद किए गए हैं. गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ के दौरान कई राज खुले हैं. बता दें कि लगातार विगत कुछ दिनों से लगातर स्वर्ग व्यव्सायी समेत कई लोगो से रंगदारी की मांग की गई थी. जिसमें दरौंदा थाना क्षेत्र के भइया बहनी गांव स्थित ज्वेलरी दुकान मालिक अमित कुमार सोनी, व्यवसायी धनु कुमार और रिटार्यड BDO से रंगदारी मांगी गई थी. पेट्रोल पंप मालिक से 4 लाख, समेत कई लोगों से रंगदारी की मांग की गई थी. जिसके बाद पुलिस ने तीन अपराधियो को दरौंदा थाना क्षेत्र के अलग-अलग गांव से गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपियों के नाम रोहित कुमार, विशाल यादव, प्रिंस कुशवाहा हैं.



2 देसी कट्टा सहित 4 गोली हुआ बरामद: आपको बता दें कि पकड़े गए अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा , 4 गोली, 1 मोबाइल, घटना में इस्तेमाल किया गया सिम भी पुलिस ने बरामद कर लिया है. इसकी जानकारी सिवान एसपी शैलेश कुमार सिन्हा में दी है. आपको बता दें कि इन लोगों पर कई मामले अलग अलग थानों में दर्ज है.



"पकड़े गए अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा , 4 गोली, 1 मोबाइल घटना में इस्तेमाल किया गया सिम भी पुलिस ने बरामद कर लिया है. इन लोगों पर कई मामले अलग अलग थानो में दर्ज है" :- शैलेश कुमार सिन्हा, एसपी, सीवान

