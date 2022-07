पटना: राजधानी पटना में अपराध (Crime In Patna) की योजना बनाते हुए पांच बदमाश को गिरफ्तार (Five Miscreants arrested in Patna) किया गया है. पुलिस ने अगमकुआं थाना क्षेत्र के भूतनाथ स्थित चंद्रशेखर पार्क के पास से सभी अपराधियों को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया है. तलाशी लेने पर बदमाशों के पास से एक देसी कट्टा, तीन कारतूस एक बाइक और दो मोबाइल बरामद किया है. पकड़े गये अपराधियों का कुंडली खंगाला गया तो सभी अपराधी हत्या के आरोपी निकाले.

अपराध की योजना बनाते पांच गिरफ्तार: गौरतलब है कि मई महीने में ग्रीन पार्क के पास पैसे की लेनदेने को लेकर करण उर्फ गनौरी महतो की हत्या कर दी गई थी. जानकारी के अनुसार मृतक करण पेशेवर चोर था, जो चोरी की घटना कर एक साथ एक एकजुट होकर पैसे लेन की देन करता था. उसी दौरान कुछ पैसे को लेकर राकेश और करण में नोकझोंक हुई. जिसके कुछ देर बाद संतोष ने करण की हत्या का साजिश रच ग्रीन पार्क के पास नशे के हालत में उसकी हत्या कर सभी फरार हो गये.

हत्या मामले का हुआ खुलासा: सिटी डीएसपी अमित शरण ने कहा की कंकड़बाग इलाके में अपराध की साजिश रची जा रही थी. तभी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर चंद्रशेखर पार्क के पास अपराध की योजना बना रहे सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया. अगमकुआं थाना प्रभारी सुधीर कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने सतर्कता के साथ पांचों अपराधी को मौके से दबोच लिया. पुलिस ने मौके से हथियार भी बरामद किए हैं. फिलहाल इस मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

