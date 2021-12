सारण: छपरा जिले के मशरख में महिला से लूटपाट (Loot From Woman In Mashrakh) मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है. साथ ही कांड में शामिल 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार (Three Arrested In Robbery Case In Saran) कर लिया है. लूटकांड में शामिल अपाचे बाइक के साथ पांच मोबाइल और 10 हजार नकदी भी बरामद की गई है.

जानकारी के अनुसार चैनपुर स्थित भारतीय स्टेट बैंक शाखा से 99 हजार की निकासी कर महिला अपने घर जा रही थी. तभी कंवलपुरा रेलवे ढाला के पास महिला के हाथ से अज्ञात अपाचे सवार द्वारा रुपयों से भरा बैग लूट लिया गया था. इस मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि, घटना में शामिल तीन लोगों को पकड़ लिया गया है.

मामले में मशरख के थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि, महिला से 99 हजार की लूट के कांड संख्या 621 के अनुसंधानकर्ता प्रशिक्षु दारोगा आशुतोष कुमार ने इस मामले का खुलासा किया. तीनों अभियुक्तों को मंडल कारा छपरा भेज दिया है. साथ ही एक फरार आरोपी अंकित कुमार की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.

मामले में दारोगा राजेश कुमार रंजन ने बताया कि, पंचायत के कंवलपुरा गांव निवासी बिंदु देवी पत्नी लाल बहादुर राय के द्वारा मशरख थाने में एक लिखित आवेदन दिया गया था. आवेदन में कहा गया था कि, 99 हजार से भरा झोला अपाचे सवार तीन अज्ञात अपराधियों के द्वारा लूट लिया गया है. महिला के पति ने अपाचे का नम्बर भी पुलिस को दिया था.

इसी दौरान पुलिस एक दूसरे कांड के अनुसंधान में जुटी थी. रामघाट गांव में शराब कांड में आरोपी की अपाचे से पुलिस को शक हुआ. मामले में जानकारी मांगी गई. जानकारी देने से आरोपी आनाकानी करने लगा जिसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर लूटकांड का खुलासा किया.

आरोपी ने स्वीकार किया कि, उसी गांव के अंकित कुमार व मनजीत कुमार पिता स्वर्गीय पारस सिंह और चैनपुर गांव निवासी सूरज कुमार पिता जलेश्वर प्रसाद ने मिलकर लूटकांड को अंजाम दिया था. घटना के बारे में दारोगा राजेश कुमार ने खुलासा किया कि, लूटपाट का मास्टरमाइंड अंकित कुमार है. उसी ने मंजित के साथ मिलकर घटना की रूपरेखा तैयार की थी. जिसमें अभिरंजन को बाइक देने का जिम्मा सौंपा गया था.

वहीं सूरज को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर नजर रखने को कहा गया था. सूरज बैंक से पैसा निकालने वालों की रेकी भी कर रहा था. सूरज ने महिला को रुपए निकालते देख सभी को सूचना दी. फिर मनजीत अपाचे चलाने लगा और अंकित पीछे बैठ गया. महिला से रेलवे ढाला के पास सुनसान इलाके में रुपए से भरा झोला छीन कर सभी आरोपी फरार हो गए थे. अंकित और मनजीत ने 30 30 हजार रुपए बाट लिए और 20 हजार अभिरंजन और 19 हजार सूरज के हिस्से में दे दिया गया.

