पटना: राजधानी पटना (Crime In Patna) के राम कृष्णा नगर थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों ने शुक्रवार को सीमेंट व्यवसायी की दुकान घुसकर (Loot From Cement Dealer In Patna ) बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है. जानकारी के मुताबिक 4 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने पहले व्यवसायी को बंधक बनाया और 5 से 7 लाख रुपये लूटकर फरार हो गये. इतना हीं नहीं भागने के दौरान अपराधियों व्यवसायी के गले से सोने की चेन और अंगूठी भी छीन ली.

घटना की सूचना के बाद आनन-फानन में मौके पर पहुंची पटना पुलिस ने सीसीटीवी का डीवीआर जब्त कर अपराधियों की पहचान में जुट गई है.

