गोपालगंज: ड्राइ स्टेट बिहार (Dry State Bihar) में शराब को लेकर मारा मारी मची है. शराब देखते ही लोग बेकाबू हो जाते हैं और उसपर टूट पड़ते हैं. ऐसा ही एक वायरल वीडियो (Liquor Loot Video Viral In Gopalganj ) गोपालगंज से सामने आया है. बीच सड़क पर शराब की बोतलें बिखरे हुए देख शराब लूटने की होड़ मच गयी. यह पूरा मामला सेमरा मोड़ (Liquor Bottles Scattered In Semra Mod ) का बताया जा रहा है. इस दौरान एक और ऐसी तस्वीर देखने को मिली जिसने सीएम नीतीश की पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है. शराबबंदी को सख्ती से लागू कराने वाली पुलिस की जेब (Liquor Bottle In Policeman Pocket) में भी शराब की बोतल देखने को मिली.

इसे भी पढ़ें: शराब की सूचना पर बिना महिला कर्मी के पुलिस ने पूरे घर को उधेड़ दिया, फिर 'सॉरी' बोलकर चलती बनी

वीडियो गोपालगंज के गोपालपुर थाना क्षेत्र का बताया जाता है. गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं. पुलिस के मुताबिक, गुरुवार को उत्पाद विभाग की टीम ने गोपालपुर थाने के बनिया छापर में छापेमारी कर 25 बोतल देसी शराब (Liquor Recovered in Gopalganj ) बरामद की थी. इस मामले में बड़हरा पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया वीरेंद्र प्रसाद (Badhra Panchayat Mukhiya Virendra Prasad) को हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद उनके समर्थक आक्रोशित होकर सेमरा मोड़ के पास सड़क जामकर कर प्रदर्शन करने लगे.

पुलिस कर्मी की जेब में शराब की बोतल

ये भी पढ़ें: शराब पर बार-बार CM नीतीश को टेंशन दे रहे मांझी, सकते में सत्ता पक्ष!

इस दौरान एक बाइक पर सवार होकर दो लोग वहां पहुंचे और आगे जाने की कोशिश करने लगे. इसी दौरान शराब तस्करों द्वारा छिपाकर रखे गई शराब की बोतलें सड़क पर बिखर गईं.

इसके बाद वहां शराब की बोतलें लूटने की होड़ मच गई. इस बीच पुलिस को देखकर दोनों तस्कर भागने लगे. पुलिस भाग रहे इन शराब तस्करों को पकड़ने में जुट गई और लोग शराब लूटने में जुट गए. इस दौरान पुलिस एक शराब तस्कर को गिरफ्तार करने में सफल भी हो गई. गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान निर्जलहां गांव के राम कुमार राम के रूप में की गई है.

ये भी पढ़ें- जीतनराम मांझी फिर बोले- शराबबंदी कानून में कई खामियां, बदलाव की है जरूरत

वायरल वीडियो में शराब लूटने के क्रम में लोग धक्का-मुक्की भी करते दिख रहे हैं. मौके पर मौजूद पुलिस ने शराब तस्करों की बाइक को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने इस पूरे मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं. पुलिस वायरल वीडियो में शराब लूटने वाले युवकों की पहचान करने में जुट गई है.

ये भी पढ़ें- मांझी को मिला पप्पू यादव का साथ, कहा- 'शराब माफिया और नेता नहीं सिर्फ गरीब जाते हैं जेल'

गोपालपुर के थाना प्रभारी कृष्ण कुमार ने बताया कि सड़क पर शराब की बोतलों को पुलिस ने जब्त किया है साथ ही, एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

सड़क पर खड़े किसी शख्स ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि, किस तरह पुलिस की मौजूदगी में शराब लूटने की होड़ मची गई. इतना ही नही वायरल हो रहे वीडियो में शराब की बोतल एक पुलिस कर्मी के जेब में भी रखा हुआ नजर आया. जिसे देखकर लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद सरकार और पुलिस की काफी किरकरी हो रही है.

नोट : ईटीवी भारत वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP