पटना: बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban in Bihar) कानून लागू है. जहरीली शराब से हुई मौत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बार समीक्षा बैठक की और शराबबंदी कानून को पूरी सख्ती से लागू कराने का निर्देश दिया. इसके बावजूद राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में धड़ल्ले से शराब की तस्करी (Liquor Smuggling in Patna) जारी है. प्रदेश के विभिन्न जिलों में लगातार शराब की खेप पकड़ी जा रही है. ताजा मामला पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने दो तस्करों के पास से 53 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद (53 Bottles Liquor Recovered from Two Smugglers) किया है.

जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के दुर्गा आश्रम गली में छापेमारी की. जहां से दो तस्करों को 53 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ पकड़ लिया. पकड़े गये तस्करों में दुर्गा आश्रम गली निवासी रवि कुमार और नौबतपुर निवासी राहुल कुमार उर्फ बौआ शामिल है. पूछताछ के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.

शराब माफियाओं पर नकेल कसने के लिए पुलिस लगातार सघन चेकिंग अभियान चला रही है. इसके बावूजद शराब की तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है. जिससे खूफिया विभाग के साथ ही पुलिस और प्रशासन पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर चूक कहां हो रही है.

