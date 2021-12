सारण: बिहार में पूर्ण शराबंदी (Complete Prohibition in Bihar) है. इसके बावजूद शराब का कारोबार तेजी से फल-फूल रहा है. ताजा घटना में सारण में एक महिला शराब के साथ गिरफ्तार (A Woman Arrested With Alcohol in Saran) हुई है. गिरफ्तार महिला नवनिर्वाचित मुखिया की भाभी बताई जा रही है.

जानकारी के अनुसार, छपरा रेवाड़ी पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया सुनील राजभर की भाभी को कोपा थाना पुलिस ने 10 लीटर देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया है. पुलिस को गुप्त सूचना मिली की नवनिर्वाचित मुखिया सुनील राजभर की भाभी देसी शराब का अवैध धंधा करती है. पुलिस ने सोना देवी को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की. छापेमारी कर पुलिस ने 10 लीटर देसी शराब के साथ महिला को गिरफ्तार कर लिया.

गिरफ्तार महिला सोना देवी नवनिर्वाचित मुखिया सुनील राजभर की भाभी बताई जा रही है. वहीं, पुलिस को देखकर एक अन्य महिला भागने में सफल रही. नवनिर्वाचित मुखिया सुनील राजभर की भाभी को शराब के धंधे में गिरफ्तारी के बाद लोगों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं हो रही है.

ग्रामीणों ने बताया कि उक्त महिला काफी लंबे अरसे से शराब का धंधा करती है. कोपा थाना अध्यक्ष ने बताया कि 10 लीटर देसी शराब के साथ महिला को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी महिला से पूछताछ की जा रही है कि वो इस धंधे में कब से लिप्त है. कोपा थाना की पुलिस ने पूछताछ के बाद शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से मुखिया की भाभी को जेल भेज दिया गया.

बिहार में मद्य निषेध अर्थात् शराब से जुड़ी कोई भी शिकायत टोल फ्री नंबर 15545 पर की जा सकेगी.

