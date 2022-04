पटना: बिहार में मस्जिद और मंदिर से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. शुक्रवार को बिहार सरकार के मंत्री शाहनवाज हुसैन ने साफ-साफ कहा कि लाउडस्पीकर का अविष्कार (Minister Shahnawaz Hussain) अंग्रेजों के किया था. इसे धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, उन्होंने कहा कि ना पहला अजान लाउडस्पीकर से किया गया था और ना ही जब राम, कृष्ण का समय था तो लाउडस्पीकर का उपयोग किया जाता था. शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कभी भी धर्म को लाउडस्पीकर से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, ना अजान बंद होगा ना ही मंदिरों में भजन-कीर्तन बंद होगा.

लाउडस्पीकर विवाद पर बोले शाहनवाज हुसैन: वहीं, शाहनवाज हुसैन ने बताया कि लाउडस्पीकर को लेकर जो बातें की जा रही हैं, उसे कहीं से भी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए. जब इस्लाम धर्म में अजान शुरू हुआ उस समय भी लाउड स्पीकर नहीं था और भगवान राम और कृष्ण के समय में भी लाउडस्पीकर कहीं नहीं था. तो फिर जो लोग इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं वो गलत हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश में ऐसा किया जा रहा है. हम लोगों को सलाह देंगे कि कभी भी लोडस्पीकर को धर्म से जोड़कर ना देखें.

संजय सरावगी ने भी लाउडस्पीकर हटाने की मांग की: बता दें कि मस्जिदों से लाउडस्‍पीकर हटाने को लेकर उठा विवाद अब बिहार भी पहुंच गया है. बिहार बीजेपी के नेता संजय सरावगी ने यूपी की योगी आदित्‍यनाथ की सरकार की तर्ज पर बिहार में मस्जिदों से लाउडस्‍पीकर हटाने (Loudspeakers Removal from Mosques in Bihar) की मांग की है. साथ ही सड़क पर नमाज पढ़ने पर भी रोक (Ban on Namaz on Road) लगाने की मांग की. उत्तर प्रदेश में मस्जिदों पर से लाउडस्पीकर हटाया जा रहा है. तेज आवाज में अजान पर रोक लगा दी गई है. ऐसा मंदिरों और दूसरे अन्य धार्मिक स्थलों के साथ भी किया गया है.

