दरभंगा: मस्जिदों से लाउडस्‍पीकर हटाने को लेकर उठा विवाद अब बिहार भी पहुंच गया है. बिहार बीजेपी के एक नेता ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्‍यनाथ की सरकार की तर्ज पर बिहार में मस्जिदों से लाउडस्‍पीकर हटाने (Loudspeakers Removal from Mosques in Bihar) की मांग की है. साथ ही सड़क पर नमाज पढ़ने पर भी रोक (Ban on Namaz on Road) लगाने की मांग की गयी है. उत्तर प्रदेश में मस्जिदों पर से लाउडस्पीकर हटाया जा रहा है. तेज आवाज में अजान पर रोक लगा दी गई है. ऐसा मंदिरों और दूसरे अन्य धार्मिक स्थलों के साथ भी किया गया है.

ये भी पढ़ें: नालंदा के इस गांव में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं, फिर भी पांचो वक्त होती है अजान

तेज आवाज में अजान से लोगों को परेशानी: दरभंगा नगर से बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने राज्य सरकार से मस्जिदों पर से लाउडस्पीकर हटाने और तेज आवाज में अजान पढ़े जाने पर रोक लगाने की मांग की है. साथ ही उन्होंने सड़क पर बैठकर नमाज पढ़ने पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की है. शुक्रवार को रमजान के आखिरी जुमे पर अलविदा की नमाज अदा की गई. इसकी वजह से दरभंगा टावर चौक पर जाम लग गया था. विधायक संजय सरावगी ने इसी को लेकर यह मांग की है. मीडिया से बात करते हुए संजय सरावगी ने कहा कि तेज आवाज में अजान होने से आम लोगों को परेशानी होती है.

देखें वीडियो

हर तरह के धार्मिक स्थलों से तेज आवाज पर रोक: उन्होंने कहा कि इस संबंध में ध्वनि प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट से रोक है. सड़क पर नमाज पढ़ने से भी आम लोगों को काफी परेशानी होती है. दरभंगा टावर चौक पर लोग दरी बिछाकर नमाज पढ़ रहे हैं. इस वजह से सड़क जाम हो गई. उन्होंने कहा कि यहां लाउडस्पीकर पर मस्जिद से तेज आवाज में अजान हो रहा था. जिसकी वजह से भी लोगों को काफी परेशानी हुई. ऐसे मस्जिदों पर से लाउडस्पीकर उतरवा देना चाहिए. सरावगी ने कहा कि न सिर्फ मस्जिदों बल्कि हर तरह के धार्मिक स्थलों से इस तरह की तेज आवाज पर रोक लगाई जानी चाहिए.

विधायक ने कहा कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अगर बिहार में भी ऐसा होता है तो इससे आम लोगों को काफी सहूलियत होगी. बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने हाल ही में राज्य के हजारों मस्जिदों और मंदिरों पर से लाउडस्पीकर उतरवा दिए हैं. इसके अलावा तेज आवाज में अजान पर भी रोक लगा दी गई है. इसको देखते हुए भाजपा शासित राज्यों में यूपी की तर्ज पर इस तरह की कार्रवाई करने की मांग उठने लगी है. नगर विधायक संजय सरावगी ने इसी के तहत यह बयान दिया है.

ये भी पढ़ें: कटिहार में मस्जिद के सामने मानव श्रृंखला- लोग बोले- ये है हमारा हिंदुस्तान

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP