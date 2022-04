पटना: आरजेडी की तरफ से पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर इफ्तार पार्टी (CM Nitish in RJD Iftar Party) का आयोजन किया गया. ऐसे तो रमजान के महीने में सियासी पार्टियां इफ्तार का हर साल आयोजन करती है. लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आरजेडी की इफ्तार पार्टी (Iftar Party at former CM rabri devi House) में शामिल होने से सियासी हलचलें तेज हो गई हैं. इस पर बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि इसे राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है.

पढ़ें- RJD की इफ्तार पार्टी में शामिल होने पहुंचे CM नीतीश कुमार

'इफ्तार को राजनीतिक चश्मे से ना देखें': शाहनवाज ने कही शाहनवाज हुसैन ने ये कहा कि मिलना मिलाना हमारी तहजीब है. इसे राजनीति के नए समीकरण के रूप में न देखें. यह पूछे जाने पर की सीएम नीतीश कुमार बहुत दिन बाद यहां आए हैं, इसपर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मैं भी यहां काफी दिन बाद आया हूं. राजद के इस इफ्तार को भले ही राजनीति के चश्मे से न देखा जाए लेकिन इफ्तार खत्म होते होते राजनीति के नए समीकरणों के बनने के संकेत तो मिल ही गए. हमने तो तेजस्वी की पत्नी को दुआएं भी दीं.

"इसपर कोई चर्चा की जरूरत नहीं है. सुशील मोदी ने इफ्तार दिया था वहां भी नीतीश कुमार आए थे. यहां तेजस्वी ने इफ्तार दिया, हमें फोन किया था, हम आ गए. हम रोजा रखते हैं इसलिए रोजा खोलने के लिए आए. इसपर कोई राजनीतिक मामला निकालने की जरूरत नहीं है. होली हो दीवाली हो ईद हो या इफ्तार हो इसमें सब सबके यहां जाते ही है. हमारे यहां भी होता था तो मनमोहन सिंह भी आते थे. अगर कोई दावत-ए-इफ्तार में आए तो इसमें राजनीतिक मकसद कहां से आ जाता है."- शाहनवाज हुसैन, उद्योग मंत्री

5 साल बाद RJD का आयोजन: बता दें कि 5 सालों के बाद आरजेडी की तरफ से दावत-ए-इफ्तार का आयोजन (Dawat-e-Iftar organize by RJD) किया गया. लालू यादव के जेल जाने के कारण आरजेडी पिछले कुछ सालों से दावत-ए-इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन नहीं कर रही थी. वहीं, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं. अमित शाह वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. इस दौरान सबसे ज्यादा तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड भी बनेगा. सबकी नजर बिहार में बदल रहे राजनीतिक घटनाक्रम पर भी है.

पढ़ें: तेज प्रताप ने अमित शाह को ट्वीट कर भेजा दावत-ए-इफ्तार का न्योता

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP