पटना: यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (UP Assembly Election 2022) में भले ही आरजेडी अपना प्रत्याशी नहीं उतार रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए खूब जोर आजमाइश की जा रही है. खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Leader of Opposition Tejashwi Yadav) सपा प्रमुख अखिलेश यादव के पक्ष में प्रचार करने के लिए जाएंगे. इस बीच आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र (RJD MLA Bhai Virendra) ने दावा किया है कि यूपी चुनाव में सपा की बड़ी जीत होगी. उन्होंने कहा कि वहां की जनता ने तय कर लिया है कि योगी को भगाना है और अखिलेश का लाना है. इस दौरान उन्होंने जेडीयू के वहां चुनाव लड़ने पर तंज कसते हुए कहा कि जो पार्टी बिहार में कुछ नहीं कर सकी, वह उत्तर प्रदेश में क्या कर लेगी.

आरजेडी विधायक सह प्रवक्ता सह भाई वीरेंद्र ने कहा कि बिहार में एनडीए में जो नूरा-कुश्ती हो रही है, वह सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश चुनाव के कारण के लिए है. जेडीयू चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी सीट शेयरिंग करे लेकिन बीजेपी ने उन्हें अलग से चुनाव लड़ने को मजबूर किया है. उन्होंने कहा कि जिस जाति के वोट का दावा जेडीयू के लोग कर रहे हैं, वह वोट पहले ही अखिलेश यादव के साथ ट्रांसफर हो गया है, इसलिए जेडीयू को उत्तर प्रदेश में कहीं से कोई फायदा होने वाला नहीं है.

आरजेडी नेता ने कहा कि जेडीयू जैसा ही हाल वीआईपी का भी होगा. वीआईपी एक समाज को लेकर वहां पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन उस समाज के लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं. इन दोनों पार्टियों को उत्तर प्रदेश में कोई फायदा नहीं मिलेगा.

"जेडीयू-बीजेपी में जो नूरा-कुश्ती हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ यूपी चुनाव में सीट शेयरिंग के लिए हो रही लेकिन बीजेपी वहां चारा नहीं डालने जा रही ही. जिस जाति के फेर में ये लोग हैं, वो वोट अखिलेश यादव के साथ ट्रांसफर हो चुकी है. वहां की जनता तय कर चुकी है कि योगी को भगाना है और अखिलेश को लाना है"- भाई वीरेंद्र, विधायक सह प्रवक्ता, आरजेडी

भाई वीरेंद्र ने कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव में जनता दल यूनाइटेड का क्या हाल होगा, वह तो समय ही बताएगा लेकिन जरा सोचिए जब बिहार की जनता उन्हें तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया है तो उत्तर प्रदेश में वह क्या कर लेंगे. बिहार की जनता ने जेडीयू को पूरी तरह नकारा है. बीजेपी ने भी इस बात को समझ लिया कि बिहार की पार्टी जब बिहार में कुछ नहीं कर पाई तो यूपी में क्या कर लेगी.

आपको बता दें कि यूपी में समाजवादी पार्टी के समर्थन में अपने उम्मीदवार नहीं देने वाले आरजेडी की ओर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव स्टार कैंपेनर की भूमिका में नजर आने वाले हैं. यूपी के कई विधानसभा क्षेत्रों में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की चुनावी सभा होने वाली है. विशेष रूप से पूर्वांचल के इलाके में उनकी लोकप्रियता के भरोसे अखिलेश यादव कई सीटें जीतने की उम्मीद लगा रहे हैं. अखिलेश यादव के लिए तेजस्वी प्रचार करेंगे (Tejashwi Will Campaign For Akhilesh Yadav), इस बात से आरजेडी के नेता काफी उत्साहित हैं.

