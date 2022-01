पटना/नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश चुनाव (UP Election 2022) को लेकर दिल्ली में चल रही जदयू की बैठक खत्म हो गयी है. मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री एवं जदयू के वरिष्ठ नेता आरसीपी सिंह ने कहा कि, यूपी विधानसभा चुनाव जदयू, बीजेपी के साथ गठबंधन में रहकर लड़ना चाहती है. सीटों के बंटवारे एवं बीजेपी से गठबंधन के लिए मुझे ही जदयू की तरफ से अधिकृत किया गया था. बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मेरी सकारात्मक बातचीत चल रही है. आरसीपी सिंह ने कहा कि उम्मीद है जल्द सीटों का बंटवारा हो जाएगा.

वहीं, बैठक में मौजूद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद ललन सिंह ( JDU President Lalan Singh ) ने कहा कि, कल लखनऊ में यूपी जदयू के पदाधिकारियों की बैठक हुई थी. जिसमें प्रभारी एवं राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी भी थे. यूपी जदयू की तरफ से 51 उम्मीदवारों की सूची मुझे सौंपी गई है. ललन ने कहा कि आरसीपी सिंह का यह कहना है कि गठबंधन के लिए एवं सीट बंटवारे के लिए उनकी बीजेपी से बातचीत चल रही है. इसलिए थोड़ा इंतजार हम लोग और करेंगे. अगर बीजेपी से गठबंधन यूपी में नहीं हो पाया तो हमने यूपी जदयू अध्यक्ष अनूप पटेल एवं केसी त्यागी को अधिकृत कर दिया है कि चरणबद्ध तरीके से उम्मीदवारों का ऐलान करते चले जाएं.

जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि बीजेपी को हम लोगों ने 30 सीटों का नाम भी बता दिया था और 30 सीटों पर उम्मीदवार कौन होंगे यह भी बता दिया था. गठबंधन में 30 सीटों पर लड़ना चाहते थे. अकेले लड़ना होगा तो 51 सीटों पर लड़ेंगे. बता दें दिल्ली में जदयू के केंद्रीय कार्यालय में यूपी चुनाव को लेकर अहम बैठक (meeting of JDU in Delhi on UP elections) हुई है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव एवं यूपी प्रभारी केसी त्यागी, यूपी जदयू अध्यक्ष अनूप पटेल सहित कुछ और नेता मौजूद थे.

