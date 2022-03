पटना: होली (Holi 2022 in bihar) और शब-ए-बारात (Shab-E-Barat in bihar) को देखते हुए पुलिस मुख्यालय (Police Headquarters Alert regarding Shab-E-Barat) के द्वारा बिहार के सभी जिलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार (ADG Jitendra Singh Gangwar on Holi 2022 ) के मुताबिक राज्य पुलिस मुख्यालय ने जिलों में पहले से तैनात पुलिस बल के अतिरिक्त बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 15 कंपनियों और 13000 लाठी पार्टी की प्रतिनियुक्ति की है.

एक ही दिन होली और शब-ए-बारात: इसके अलावा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की प्रतिनियुक्ति होली के मद्देनजर की गई है. पुलिस बलों को बिहार के संवेदनशील जिलों में प्रतिनियुक्ति की जाएगी ताकि किसी भी तरह की अनहोनी या किसी भी समुदाय के बीच छोटी मोटी घटनाएं अगर होती भी है तो उससे निपटा जा सके. होली और शब-ए-बारात के मद्देनजर पुलिस मुख्यालय के द्वारा मॉनिटरिंग रूम भी बनाया गया है. जिसके माध्यम से कंट्रोल रूम से सभी जिलों पर मॉनिटरिंग भी की जाएगी.

"होली और शब-ए-बारात के मद्देनजर सभी लोगों से अपील है कि आपसी सौहार्द्रता में त्यौहार मनाएं. विधि व्यवस्था के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है. विशेष सशस्त्र पुलिस की 15 कंपनियों को लगाया गया है. 13000 लाठी पार्टी की प्रतिनियुक्ति भी की गई है. सभी जिलों को अलर्ट पर रखा गया है."- जितेंद्र सिंह गंगवार, एडीजी, पुलिस मुख्यालय

अलर्ट पर सभी जिलों की पुलिस: इसके साथ-साथ पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग जिलों के डीएम और एसपी को सौंपी गई है. विधि व्यवस्था सुचारू रूप से रखने को लेकर राजधानी पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने सभी एसडीओ, एसडीपीओ, बीडीओ, थाना अध्यक्षों और जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिया है. होली के दौरान हुड़दंगियों पर विशेष नजर रखी जाएगी. बिहार पुलिस मुख्यालय के अनुसार सोशल मीडिया पर प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए साइबर सेनानी को सक्रिय एवं तत्पर रहने का सख्त निर्देश दिया गया है.

चप्पे-चप्पे पर रहेगी पुलिस: होलिका दहन के लिए स्थलों पर चिन्हित करने और संवेदनशील विवादित स्थलों पर विशेष निगरानी कर सफल आयोजन सुनिश्चित कराने का निर्देश पुलिस मुख्यालय की ओर से दिया गया है. राजधानी पटना के मुख्य चौक चौराहे जहां पर होलिका दहन की जाएगी वहां विशेष व्यवस्थाएं की गई है. होलिका दहन के आयोजन के दौरान फायर ब्रिगेड की गाड़ी के साथ-साथ स्थानीय पुलिस की प्रतिनियुक्ति भी रहेगी. ताकि किसी तरह की कोई घटना ना हो सके.

कैमरे से रहेगी नजर: इसके साथ साथ पुलिस मुख्यालय के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक कर चिकित्सा दल गठित करने एवं एंबुलेंस की व्यवस्था तथा जीवक रक्षक दवाओं के साथ अस्पतालों में सक्रिय वीडियो की व्यवस्था करने का निर्देश दिया किया गया है. शांतिपूर्ण आयोजन के लिए जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है जो कि 24 घंटे कार्यरत रहेगा.

