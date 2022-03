पटना: वैश्विक महामारी कोरोना के बाद लोग होली मनाने की तैयारी (Preparations for Celebrate Holi in Patna) कर रहे है. होली के त्यौहार को लेकर राजधानी पटना में दुकानें पूरी तरह सज गयी (Shops Decorated with Colors in Patna) हैं. युवतियां, युवक और बच्चे बाजार में रंग, अबीर-गुलाल और अपने मनपसंद की पिचकारियां खरीदते नजर आ रहे हैं. कई दुकानों पर भारी संख्या में खरीददार दिख रहे हैं और कई जगह दुकानदार ग्राहकों का इंतजार भी कर रहे हैं.

बता दें कि पटना के कदमकुआं और बोरिंग रोड इलाके में सड़कों पर सजा रंगों का बाजार पूरी तरह से गुलजार नजर आ रहा है. लोग अपने नन्हे-मुन्ने बच्चों के साथ पिचकारिया और रंगों की खरीदते देखे जा रहे हैं. संक्रमण काल के बाद एक बार फिर से रंगों का बाजार सजा नजर आ रहा है. दुकानदार मेरठ से लाकर नई तरह की पिचकारी, रंग और अबीर बेच रहे हैं. पटना के कदमकुआं में सजी दुकानों में इस वर्ष पटाखे नुमा पिचकारियां मंगायी गयी हैं. जो होली में दिवाली का फील देंगी.

बाजार में खरीदारी करने पहुंची मानसी ने कहा कि इस वर्ष वे अपने परिवार के साथ इको फ्रेंडली होली मनाने की तैयारी कर चुकी हैं. अपनी सहेलियों के साथ वे रंगों की खरीदारी करने आयी हैं. उनकी सहेलियां भी इको फ्रेंडली होली मनाएंगी और उनकी लोगों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इको फ्रेंडली होली मनायें.

