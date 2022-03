पटना: बोचहां उपचुनाव (Bochaha Assembly By Election) को लेकर एनडीए में घमासान मचा है. बीजेपी ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है. पहले ये सीट वीआईपी पार्टी की थी. इसबार बीजेपी ने बेबी कुमार (Baby Kumari NDA Candidate From Bochaha Seat ) को प्रत्याशी बनाया है. इसको लेकर मुकेश सहनी (Mukesh Sahni On Bochaha Assembly By Election ) में नाराजगी है. दिल्ली से पटना वापस लौटने पर उन्होंने साफ साफ कहा है कि बोचहां सीट पर हमारे पार्टी का भी उम्मीदवार होगा. दोस्ताना संघर्ष ही सही लेकिन हम उम्मीदवार उतारेंगे. जब हम यूपीए में थे उस समय भी सिमरी बख्तियारपुर सीट पर दोस्ताना संघर्ष हुआ था.

मुकेश सहनी (VIP Will fight from Bochaha) ने कहा कि जब हम एनडीए में रहकर उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ सकते हैं तो फिर उपचुनाव क्यों नहीं. हम अपना प्रत्याशी बोचहां सीट पर देंगे. सभी चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं. साथ ही उन्होंने गिरिराज सिंह के कानून व्यवस्था पर उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अगर वे कानून पर सवाल उठा रहे हैं तो सबको सोचने की जरूरत है. कानून व्यवस्था ठीक की जाएगी.

"धोखे की कोई बात नहीं है, जनता जवाब देगी. चुनाव लड़ने के लिए सब स्वतंत्र हैं. 2019 में भी जब हम गठबंधन में थे एक सीट सिमरी बख्तियारपु में उपचुनाव लड़ा था. और जब हम उत्तर प्रदेश जाकर चुनाव लड़ सकते हैं तो बिहार प्रदेश हमारा अपना घर है. यहां पर सब चुनाव लड़ेंगे. भाजपा भी प्रत्याशी दी है तो दोस्ताना संघर्ष होगा. एनडीए की ओर से प्रत्याशी मैदान में होंगे. जिसको मदद करनी है अपनी इच्छा से मदद करेंगे. हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे."- मुकेश सहनी, वीआईपी प्रमुख

बोचहां पर बीजेपी-वीआईपी में आर-पार: मुजफ्फरपुर की बोचहां विधानसभा सीट पर 12 अप्रैल को उपचुनाव होना है. वहां विकाशसील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी हर हाल में अपना उम्मीदवार उतारना चाहते हैं. बीजेपी उनको यह सीट देने के लिए तैयार नहीं है. बोचहां विधानसभा सीट पर पहले वीआईपी के ही मुसफिर पासवान विधायक थे. उनके निधन के बाद सीट खाली हुई, जिस पर अब उपचुनाव होना है. सहनी वहां दिवंगत विधायक के बेटे अमर पासवान को चुनाव लड़वाना चाहते हैं. मुकेश सहनी की पार्टी में फिलहाल तीन विधायक और एक विधान परिषद (खुद) की सीट है.

होली पर दिए गए तोहफे के लिए धन्यवाद : बोचहां से बेबी कुमारी को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद मुकेश सहनी ने तंज भरा ट्वीट किया था. मुकेश सहनी ने लिखा था, 'होली के शुभ अवसर पर सहयोगी दल के द्वारा दिए गए तोहफा के लिए धन्यवाद. उनका यह निर्णय दर्शाता है की हम निषाद समाज एवं पूरे अतिपिछड़े समाज के हक एवं अधिकार की लड़ाई को सही दिशा में लड़ रहे हैं. यह हक और अधिकार के लड़ाई में खलल डालने का प्रयास है. हमारा संघर्ष जारी रहेगा.'

