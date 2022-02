पटना: राजधानी पटना के बाइपास थाना के कर्मलीचक इलाके में (Crime In Patna) नहर से बुधवार शाम 10 फरवरी से लापता 3 साल की बच्ची का शव (Dead Body Of Missing Child Found In Bypass Patna) बरामद किया गया है. परिजनों ने बाइपास थाने में बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करायी थी, लेकिन काफी खोजबीन के बाद भी बच्ची का कोई पता नहीं चला था. शव मिलने के बाद परिजनों ने बच्ची की हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका जतायी है. वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा होने की बात कही है.

बता दें कि, मृतक की पहचान तीन वर्षीय ज्ञानसी के रूप में की गई है. ज्ञानसी के पिता कल्लू ने बताया कि, मेरी बेटी 10 फरवरी को शादी समारोह में पहुंची थी. जिसके बाद से वो लापता हो गई, मैंने, बाइपास थाना में बच्ची के लापता होने का मामला दर्ज करवाया था. काफी खोजबीन करने के बाद भी बच्ची नहीं मिली. मुझे शक है कि, मेरी बेटी की हत्या कर उसे नहर में फेंक दिया गया है.

वहीं, पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है. थानाप्रभारी संजीत कुमार ने बताया कि, डॉग स्क्वायड के माध्यम से जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही बच्ची की मौत का सही कारण पता चल पायेगा.

