पटना: बिहार में क्राइम का ग्राफ (Increasing Crime In Bihar) बढ़ गया है, बेखौफ अपराधी खुलेआम पुलिस को चुनौती देते हुए, लूट, हत्या जैसी वारदात को अंजाम देते हैं. ताजा मामला राजधानी पटना के राजेंद्र नगर स्थित वंदना अपार्टमेंट के पास की है. जहां सिकंदराबाद के निजी कंपनी में काम करने वाले बेगूसराय के युवक को बैरिया ले जाने के लिए कार में लिफ्ट देकर लूटपाट की (Criminals Robbed youth In Patna)घटना को अंजाम दिया गया है. अपराधियों ने युवक को पिस्टल दिखाकर लूटपाट की (Crime In Patna) और कार से फेंककर फरार हो गए. वहीं पीड़ित युवक ने कदमकुआं थाने पर मामला दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया है.

बता दें कि, कदमकुआं थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर स्थित वंदना अपार्टमेंट के पास सिकंदराबाद में एक निजी कंपनी के कर्मी से लूटपाट की गई है. घटना 11 फरवरी की अहले सुबह की है. पीड़ित युवक समितेश राज बेगूसराय के पोखरिया मोहल्ले का रहने वाला है. लूटपाट के बाद जब वो कदमकुआं थाना गया तो वहां मामला दर्ज नहीं किया गया. इसके बाद परेशान होकर पीड़ित बेगूसराय लौट आया. पीड़ित युवक ने बताया कि, लूटपाट के बाद अपराधियों ने मुझे कार से धक्का देकर गिरा दिया जिसके बाद वहां एक वकील ने बताया कि, यहां कदमकुआं थाना है. जब रिक्शा से वो थाने पहुंचा तो वहां न तो मामला दर्ज किया गया और ना ही बताया गया कि कौन से थाने में जाए. इधर कदमकुआं थानेदार विमलेंदु ने कहा कि, मामला मेरे संज्ञान में नहीं आया है. मामले की जांच कर लेता हूं.

वहीं, पीड़ित समितेश युवक ने बताया कि वह 11 फरवरी को दानापुर स्टेशन उतरा था. वहां से ऑटो चालक ने उसे जीरो माइल छोड़ दिया. सुबह जब बैरिया जाने के लिए कोई सवारी नहीं मिल रही थी. तभी एक मारूती कार आकर रुकी. उसमें चार लोग पहले से सवार थे. चालक ने बोला कि सभी बैरिया जा रहे हैं. इसके बाद मैं उस कार में बैठ गया. कार बैरिया जाने की जगह राजेंद्र नगर जाने लगी. जब मुझे शक हुआ तब मैंने विरोध किया इसपर कार में बैठे लड़कों ने मेरे साथ मारपीट की और पिस्टल दिखाकर मेरा सारा सामान को लूट लिया और मुझे कार से धक्का दे दिया. समितेश ने कहा कि उसका कपड़ों से भरा हुआ बैग, लैपटॉप, पर्स, दो हजार रुपये, शैक्षणिक प्रमाण पत्र सहित कई अन्य जरूरी कागजात बदमाशों ने लूट लिया है.

