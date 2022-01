पटना (दानापुर): राजधानी पटना में अपराध (Crime In Bihar) की घटनाएं इन दिनों बढ़ गई हैं. पुलिस की सख्ती के बावजूद अपराधी बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं. बुधवार को दानापुर के खगौल में छिनतई (snatching in khagaul) की वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया है. दो की संख्या में बाइक सवार बदमाश एक व्यक्ति से दो लाख रुपये छीनकर (Miscreants Snatched Two Lakhs In Patna) फरार हो गये.

घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि दानापुर खगौल थाना क्षेत्र के गाड़ीखाना के रहने वाले लाल बाबू राय, मोती चौक खगौल के एसबीआई ब्रांच से निकल कर गाड़ीखाना अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान दो की संख्या में बाइक सवार उचक्कों ने उनके साथ छिनतई की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गया.

बताया जा रहा है कि अपराधियों ने लाल बाबू राय से दो लाख नकद छीनकर फरार हो गया. इस संबंध में पीड़ित ने बताया कि बैंक से घर जाने के दौरान बदमाश उनसे दो लाख रुपये छीन लिए. पीड़ित ने थाने में लिखित आवेदन देकर शिकायत की है. इस संबंध में खगौल थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि छिनतई का मामला पता चला है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

