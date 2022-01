पटना: राजधानी पटना में अपराध (Crime In Patna) की घटनाएं इन दिनों लगातार बढ़ती जा रही है. पुलिस की सख्ती के बाद भी अपराधी बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं. ताजा मामला खाजेकलां थाना क्षेत्र के मच्छरहट्टा स्थित उर्दू मध्य विद्यालय के पास का है. जहां बदमाशों ने इलाके में दहशत फैलाने के लिए फायरिंग (Firing In Khajekalan Area Of Patna) कर दी. फायरिंग की आवाज सुनते ही आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया.

ये भी पढ़ें-दुकानदार को स्टाफ हटाना पड़ा महंगा, नाराज कर्मचारी ने दुकान मालिक पर चला दी गोली

फायरिंग की इस घटना में एक तीन वर्षीय बच्ची घायल हो गई. जिसे इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है. जहां उसका इलाज चल रहा है. इधर बदमाश फायरिंग कर मौके से फरार हो गये. स्थानीय लोगों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है.

खाजेकलां थाना थाना प्रभारी राहुल ठाकुर ने बताया कि उर्दू स्कूल के आसपास असामाजिक लोगों का जमावड़ा होता है. जहां किसी न किसी बात को लेकर प्रतिदिन असामाजिक लोग दहशत मचाते हैं. फिलहाल इलाके में लगे सीसीटीवी से अपराधी की पहचान की जा रही है. वहीं घायल बच्ची की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

ये भी पढ़ें-मुजफ्फरपुर में बैंक लूटः फायरिंग करते हुए भाग रहे दो लुटेरों को लोगों ने पकड़ा, कर दी धुनाई

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP