जमुई: बिहार के जमुई में दो युवकों का फायरिंग करते वीडियो वायरल (Firing Video Viral on Social Media in Jamui) हो रहा है. बताया जाता है कि नये साल पर बरहट थाना क्षेत्र के पाड़ो में युवकों ने अवैध हथियार से फायरिंग (Firing with Illegal Weapon in Jamui) की और उसका वीडियो बनवाया. किसी ने वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया. जिससे फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वहीं, पुलिस फायरिंग करने वाले युवकों की तलाश में जुटी है.

ये भी पढ़ें- सीतामढ़ी में रात भर स्कूल में चिकन के साथ युवाओं ने छलकाया जाम, बोला- 'जेल तो हमर ससुराल है'

वायरल वीडियो में दो युवक अवैध हथियार से फायरिंग कर रहे हैं. अंधेरा होने की वजह से लोकेशन का नहीं पता चल रहा है. लेकिन वीडियो में आवाज सुनायी दे रही है. जिसमें फायरिंग करने के लिए कहा जा रहा है. वहीं, फायरिंग के दौरान भोजपुरी गाना भी बज रहा है. हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है और युवक की पहचान कर गिरफ्तारी में जुटी हुई है.

देखें वीडियो

इस संबंध में बरहट थाना अध्यक्ष चितरंजन कुमार ने बताया कि वायरल वीडियो उनके भी संज्ञान में आया है। जिसमें एक युवक दूसरे युवक के हाथ में हथियार देकर फायरिंग करते दिखाई दे रहा है. जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है, जल्द ही उक्त युवक की गिरफ्तारी होगी.

ये भी पढ़ें- VIDEO : प्रेमिका से गुफ़्तगू करने छपरा से वैशाली गया मजनू, मां-बेटी ने बीच सड़क पर पीटा

नोट : ईटीवी भारत वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP