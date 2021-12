पटना: राजधानी पटना में इन दिनों लूट, हत्या और छिनतई की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है. ताजा मामला दानापुर थाना क्षेत्र के आरकेपुरम का है, जहां बाइक सवार बदमाश चिकित्सक से साढ़े पांच लाख की छिनतई (5 Lakh 50 Thousnand Snatched from Doctor in Danapur) करके फरार हो गये. हालांकि यह वारदात सीसीटीवी में कैद (Incident of Snatching With Doctor Caught in CCTV) हो गयी है. घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से अपराधियों की पहचान करने में जुटी है. पीड़ित चिकित्सक ने छिनतई के मामले में बाइक सवार दो अज्ञात के विरूद्ध मामला दर्ज कराया है.

जानकारी के मुताबिक, पेशे से चिकित्सक डॉ. अनिल कुमार सिन्हा दानापुर के आरकेपुरम स्थित ड्रीम ज्वेलर अपार्टमेंट में रहते हैं. वह बैंक से साढ़े पांच लाख रुपये निकालकर बुधवार को दोपहर फ्लैट पर लौट रहे थे. अपार्टमेंट के बेसमेंट पहुंचकर उन्होंने कार पार्क किया और रुपये का बैग लेकर लिफ्ट की तरफ जा रहे थे. इसी दौरान बाइक सवार बदमाश ने उनसे बैग छीन लिये. जब तक वह शोर मचाये तब तक बदमाश फरार हो गये.

इस वारदात के विषय में डॉ. अनिल कुमार सिन्हा ने बताया कि बुधवार को दोपहर आरपीएस मोड़ स्थित एसबीआई बैंक से साढ़े पांच लाख रूपये निकासी कर बैग में रखकर कार से आये और बेसमेंट में कार चालक गाड़ी पार्किंग की. इसके बाद रुपये भरा बैग लेकर अपार्टमेंट के लिफ्ट की ओर जा रहे थे. इसी दौरान बाइक सवार बदमाश बैग छीनकर फरार हो गये. बाइक सवार बदमाशों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गयी है. उन्होंने बताया कि अपार्टमेंट के किराये और घर के खर्च के लिए बैंक से साढ़े पांच लाख रुपये की निकासी की थी.

वहीं, दानापुर थानाध्यक्ष अजीत कुमार साहा ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन की जा रही है. अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में बाइक सवार बदमाशों की तस्वीर कैद हुई है. सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है ताकि बाइक सवार बदमाशों की शिनाख्त की जा सके.

बता दें कि छिनतई की यह पहली घटना नहीं है. 21 दिसंबर को डिफेंस कॉलोनी में दिन दहाड़े सेवानिवृत टेलीफोन एसडीओ पौने चार लाख रुपये की छिनतई हुई थी. जिसका आज तक पुलिस सुराग नहीं लगा सकी.

