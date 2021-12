छपरा: बिहार के सारण में अपराधियों के हौसले बुलंद (Crime in Saran) हैं. ताजा घटना में अपराधियों ने एक बार फिर कानून व्यवस्था को धता बताते हुए लूटपाट के दौरान एक सेल्समैन (Robbery from Salesman in Saran) को गोली मार दी. गंभीर रूप से घायल सेल्समैन की हालत नाजुक बताई जा रही है. यह घटना एकमा के रसूलपुर-चैनपुर मुख्य मार्ग पर घटी.

ये भी पढ़ें- पटना के इंटरनेशनल पैरालंपिक दिव्यांग खिलाड़ी की कहानी है निराली, 95 मेडल जीतकर बढ़ाया देश का मान

मिली जानकारी के अनुसार अपराधियों ने बुलेट कम्पनी के सेल्समैन को गोली मारकर 10 हजार रुपये और उसका मोबाइल भी लूट लिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. स्थानीय लोगों के सहयोग से घायल सेल्समैन को पहले एकमा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया. वहां के डाक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद घायल की नाजुक हालत को देखते हुए पटना रेफर कर दिया.

अपराधियों ने सेल्समैन को गोली मारकर लूट लिया

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सेल्समैन अपनी बाइक से रसूलपुर चैनपुर जा रहा था. जहां, अपराधियों ने पहले उसे रोकने की कोशिश की और उसके रुकने पर मारपीट की. उसके बाद अपराधियों ने सेल्समैन को गोली मार दी.

घायल व्यक्ति का नाम सदानंद सिंह हैं. वह एकमा थाना क्षेत्र के भरहो पुर का निवासी है. घायल शख्स बुलेट कंपनी में सेल्समैन का काम करता है. इस बात की जानकारी अपराधियों को थी कि पैसा वसूली करके वो लौट रहा है. उसके पास काफी पैसे हैं. पहले उन लोगों ने पैसे छीनने की कोशिश की. पैसे नहीं देने पर सीने में सटाकर गोली मार दी. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

ये भी पढ़ें- कोरोना के गहराते संकट के बीच बिहार समेत 10 राज्यों का दौरा करेगी केंद्रीय टीम, जानिए वजह...

ये भी पढ़ें- सोनपुर में तेंदुए ने दो लोगों को किया घायल, पटना से पहुंची वन विभाग की टीम ने पकड़ा

नोट: इस तरह की किसी भी शिकायत के लिए आप इस नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं.- POLICE CONTROL ROOM 100 / 0612-2201977-78

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP