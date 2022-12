पटना: राजधानी पटना सहित बिहार नए साल के स्वागत (New Year In Patna) के लिए लगभग तैयार है. जहां भी थोड़ी बहुत कमी है वहा तैयारियां अंतिम चरण में है. बिहार के होटलों, पर्यटन स्थलों में न्यू इयर सेलिब्रेशन (New year celebration) की तैयारियां अंतिम दौर में है. राजधानी के कई मंदिरों को भी नए वर्ष को लेकर सजाया संवारा जा रहा है. राजधानी पटना में पार्टी की तैयारी जोरों पर है. कऊ होटल भी बुक हो चुके हैं.

जोरदार सेलिब्रेशन की तैयारीः पटना में नया साल की तैयारी जोरों पर है. शहरों के होटलों में 31 दिसंबर की रात जोरदार सेलिब्रेशन की तैयारी है. क्लब हो या रेस्टोरेंट हर जगह नये साल के स्वागत के लिए खास तैयारी चल रही है. कई होटलों और रेस्टोरेंटों में 31 की रात म्यूजिकल और डांस ग्रुप का कार्यक्रम का आयोजन किया गया हैं. लोगों के 2022 के अलविदा और 2023 के स्वागत के लिए जश्न मनाने को लेकर भरपूर मौका दिया जा रहा है.

लजीज व्यंजन की तैयारीः लेमन ट्री प्रीमियर के फूड एंड वेवरेज मैनेजर एम भट्टाचार्य ने बताया कि 31 दिसंबर की रात लाइव बैंड, डीजे, गेम, फायर वर्क का आयोजन किया गया है, जो लोगों को भरपूर मनोरंजन करेगा. पटना के होटल अमल्फी ग्रैंड में नए वर्ष के स्वागत के लिए 31 दिसंबर की रात लाइव सिंगर, डीजे व एंकर के कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे वहीं आने वाले मेहमानों के लिए लजीज व्यंजन की तैयारी की जा रही है. होटल पाटलिपुत्र एग्जॉटिका में इंडियन आइडल फेम सिंगर फैजल अमीन 31 दिसंबर की रात आने वाले साल के स्वागत के मौके पर लोगों के मनोरंजन के लिए पहुंच रहे हैं.

इस्कॉन मंदिर में भी तैयारीः राजधानी के इस्कॉन मंदिर को नए साल के पहले दिन भव्य रूप से सजाया जा रहा है. मंदिर की सजावट विदेशी फूलों और आकर्षक लाइटों से होगी. इस्कॉन के प्रवक्ता नंद गोपाल दास ने कहा कि फूल थाइलैंड, मॉरीशस से मंगाए जा रहे हैं. बिहार संग्रहालय, पटना संग्रहालय और गोलघर भी नए वर्ष पर लोगों की स्वागत के लिए तैयार है. मदिरों में कई दिनों से तैयारी चल रही है.

इंडियन आईडल फेम फैजल अमीन का प्रोग्रामः पटना के एग्जीबिशन रोड स्थित होटल पाटलिपुत्र एग्जॉटिका (Hotel Patliputra Exotica) के जनरल मैनेजर मिथिलेश सिंह ने बताया कि उनके यहां नए साल के सेलिब्रेशन के लिए इंडियन आईडल फेम सिंगर फैजल अमीन आ रहे हैं. उन्होंने बताया कि इस बार यहां फैजल अमीन के साथ-साथ थर्टी फर्स्ट नाइट सेलिब्रेट करने का पटना वासियों को एक शानदार अवसर मिलेगा. इसके साथ ही यहां डीजे डांस फ्लोर और मुजरा म्यूजिक शो का भी आयोजन किया जा रहा है. इसके अलावा बच्चों के लिए अलग से किड्स जोन बनाए गए हैं, जहां बच्चे अलग-अलग गेम खेलेंगे और उनके इंटरटेनमेंट की भी पूरा व्यवस्था है.

"लंबे समय के बाद धूमधाम से नए साल का जश्न मनाया जा रहा है. हमारे यहां एग्जॉटिक ग्रैंड नाइट में लोगों का भरपूर मनोरंजन होगा. कपल के लिए 3999, स्टैग के लिए 2199 और किड्स के लिए 999 का रेट चार्ट है. यहां खाने पीने के लिए 100 से अधिक डिशेज उपलब्ध रहेंगे और लोग अनलिमिटेड फूड एंड बेवरेज का इंजॉय कर सकेंगे. पार्टी शाम 7:00 बजे से रात के 2:00 बजे तक चलेगी"- मिथिलेश सिंह, जनरल मैनेजर, होटल पाटलिपुत्र एग्जॉटिका

अनलिमिटेड फूड एंड मॉकटेल की व्यवस्थाः उधर पटना के होटल ब्लिस्स (Hotel Bliss Patna) के एमडी शिवम कुमार ने बताया कि यह होटल टूरिज्म के दृष्टिकोण से ग्राहकों की बेहतरीन सेवा के लिए जाना जाता है और इस बार 31 दिसंबर की रात भोजपुरी के जाने-माने कलाकार नीलू शंकर सिंह और छोटू पांडे समेत कई अन्य कलाकार अपना परफॉर्मेंस देंगे. तमाम प्रोग्राम के साथ अनलिमिटेड फूड एंड मॉकटेल की पूरी व्यवस्था है इसके अलावा रात 12:00 बजे रोशनी वाले पटाखे फोड़े जाएंगे और नए साल का जश्न मनाया जाएगा. उन्होंने बताया कि स्टैग के लिए उनका पैकेज 1199 का है, कपल के लिए 2199 और फैमिली के लिए 2999 का पैकेज है.

"इस साल को खुशी -खुशी विदा किया जाएगा और नए साल का स्वागत किया जाएगा. इसके लिए पूरी तैयारी है. तमाम प्रोग्राम के साथ अनलिमिटेड फूड एंड मॉकटेल की पूरी व्यवस्था है, इसके अलावा रात 12:00 बजे रोशनी वाले पटाखे फोड़े जाएंगे और नए साल का जश्न मनाया जाएगा"-शिवम कुमार, एमडी, होटल ब्लिस्स

मिडिल क्लास के लिए किफायती पैकेजः पटना के होटल एडीआर के कॉमेडियन मैनेजर एलके शरण ने बताया कि नए साल के जश्न के लिए उनके यहां भी किफायती दर पर पैकेज तय किए गए हैं. ताकि मिडिल क्लास फैमिली भी पुराने साल को खुशी से विदा कर सके और नए साल का मनोरंजन के साथ बेहतरीन खानों का लुफ्त लेते हुए स्वागत कर सकें. कोलकाता से डांसर आ रहे हैं इसके अलावा कुछ म्यूजिशियन भी आ रहे हैं. बच्चों के लिए गेम्स की व्यवस्था है, उन्होंने बताया कि स्टैग के लिए 899 और कपल के लिए 1799 का पैकेज है जिसमें मॉकटेल अनलिमिटेड फ्री है और वेज एंड नॉनवेज फूड अनलिमिटेड फ्री है.