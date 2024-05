ETV Bharat / state

बिहार में भीषण गर्मी से बीते 24 घंटे में 8 लोगों की मौत, मौसम विभाग ने जारी किया YELLOW अलर्ट - Heat Wave In Bihar

By ETV Bharat Bihar Team Published : May 30, 2024, 8:57 AM IST | Updated : May 30, 2024, 9:18 AM IST

बिहार में भीषण गर्मी ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में भीषण गर्मी का कहर जा रही है. पहले तो ये गर्मी लोगों को जला रही थी लेकिन अब इसने मौत का खेल शुरू कर दिया है. बीते 24 घंटे के अंदर लगभग 8 लोगों की गर्मी से जान चली गई है. मरने वालों में चुनाव ड्यूटी पर तैनात एक एएसआई और एक जवान भी शामिल है. भोजपुर में गर्मी से मौत: बिहार के कई जिलों लू की वजह से लोगों की तबीयत बिगड़ रही है. वहीं भोजपुर के जगदीशपुर, बड़हरा और गजराजगंज थाना इलाके में भी तीन लोगों की गर्मी से मौत की खबर सामने आई है. गोपालगंज में पर्यटक की गई जान: भीषण गर्मी का कहर इस कदर हावी है कि लू लगने के कारण नेपाल जा रहे एक पर्यटक ने रास्ते में दम तोड़ दिया. 60 वर्षीय पर्यटक सोमनाथ आगरे महाराष्ट्र के नासिक के रहने वाले थे. लू लगने की वजह से गोपालगंज सदर अस्पताल में उनकी मौत हो गई. औरंगाबाद में एक शख्स की मौत: मौसम विभाग ने गुरुवार को भी बिहार के कई जिलों में भीषण गर्मी और लू के लिए यलो अलर्ट जारी किया है. ऐसे में लोगों से लगातार घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है. औरंगाबाद में भी लू लगने से जिला के आंजन में एक शख्स की मौत हो गई. अरवल में हेड कांस्टेबल की मौत: अरवल में चुनावी ड्यूटी के लिए अरुणाचल से आए हेड कांस्टेबल निक्कू अहुजा की मौत हो गई. अरवल के उत्क्रमित विद्यालय रामपुर चौरम में वो ड्यूटी पर थे. बता दें कि बीते 24 घंटों में गया का में अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री दर्ज किया गया. रोहतास में दारोगा की मौत: बता दें कि रोहतास में जिला पुलिस बल में तैनात दारोगा देवनाथ राम की लू लगने से मौत हो गई है. दारोगा देवनाथ राम पुलिस ड्यूटी में रोहतास के डेहरी स्थित पुलिस लाइन में थे और भोजपुर के बिहियां के औराई नवादा गांव के निवासी थे. वहीं यहां जिले के करगहर बड़हरी बाजार में भी गर्मी से एक बुजुर्ग की मौत हो गई. नालंदा में शिक्षक की मौत: नालंदा में हीट स्ट्रोक के कारण शिक्षक की तबियत बिगड़ने के बाद इलाज के क्रम में मौत हो गई. इस्लामपुर प्रखंड अंतर्गत मोहन चक गांव निवासी विजय कुमार सिंहा थरथरी मध्य विद्यालय में पदस्थापित थे. स्कूल की प्रभारी प्रधानाचार्य उम्दा कुमारी ने बताया कि लू लगने से बीमार दिख रहे थे. फिल्हाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. रिपोर्ट आने के बाद मौत पुष्टि होगी की मौत किस कारण हुई. पढ़ें-बिहार में रेमल तूफान बेअसर, फिर बढ़ी गर्मी, पारा 47 डिग्री के पार पहुंचने से लोग परेशान - Heat In Bihar

पटना: बिहार में भीषण गर्मी का कहर जा रही है. पहले तो ये गर्मी लोगों को जला रही थी लेकिन अब इसने मौत का खेल शुरू कर दिया है. बीते 24 घंटे के अंदर लगभग 8 लोगों की गर्मी से जान चली गई है. मरने वालों में चुनाव ड्यूटी पर तैनात एक एएसआई और एक जवान भी शामिल है. भोजपुर में गर्मी से मौत: बिहार के कई जिलों लू की वजह से लोगों की तबीयत बिगड़ रही है. वहीं भोजपुर के जगदीशपुर, बड़हरा और गजराजगंज थाना इलाके में भी तीन लोगों की गर्मी से मौत की खबर सामने आई है. गोपालगंज में पर्यटक की गई जान: भीषण गर्मी का कहर इस कदर हावी है कि लू लगने के कारण नेपाल जा रहे एक पर्यटक ने रास्ते में दम तोड़ दिया. 60 वर्षीय पर्यटक सोमनाथ आगरे महाराष्ट्र के नासिक के रहने वाले थे. लू लगने की वजह से गोपालगंज सदर अस्पताल में उनकी मौत हो गई. औरंगाबाद में एक शख्स की मौत: मौसम विभाग ने गुरुवार को भी बिहार के कई जिलों में भीषण गर्मी और लू के लिए यलो अलर्ट जारी किया है. ऐसे में लोगों से लगातार घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है. औरंगाबाद में भी लू लगने से जिला के आंजन में एक शख्स की मौत हो गई. अरवल में हेड कांस्टेबल की मौत: अरवल में चुनावी ड्यूटी के लिए अरुणाचल से आए हेड कांस्टेबल निक्कू अहुजा की मौत हो गई. अरवल के उत्क्रमित विद्यालय रामपुर चौरम में वो ड्यूटी पर थे. बता दें कि बीते 24 घंटों में गया का में अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री दर्ज किया गया. रोहतास में दारोगा की मौत: बता दें कि रोहतास में जिला पुलिस बल में तैनात दारोगा देवनाथ राम की लू लगने से मौत हो गई है. दारोगा देवनाथ राम पुलिस ड्यूटी में रोहतास के डेहरी स्थित पुलिस लाइन में थे और भोजपुर के बिहियां के औराई नवादा गांव के निवासी थे. वहीं यहां जिले के करगहर बड़हरी बाजार में भी गर्मी से एक बुजुर्ग की मौत हो गई. नालंदा में शिक्षक की मौत: नालंदा में हीट स्ट्रोक के कारण शिक्षक की तबियत बिगड़ने के बाद इलाज के क्रम में मौत हो गई. इस्लामपुर प्रखंड अंतर्गत मोहन चक गांव निवासी विजय कुमार सिंहा थरथरी मध्य विद्यालय में पदस्थापित थे. स्कूल की प्रभारी प्रधानाचार्य उम्दा कुमारी ने बताया कि लू लगने से बीमार दिख रहे थे. फिल्हाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. रिपोर्ट आने के बाद मौत पुष्टि होगी की मौत किस कारण हुई. पढ़ें-बिहार में रेमल तूफान बेअसर, फिर बढ़ी गर्मी, पारा 47 डिग्री के पार पहुंचने से लोग परेशान - Heat In Bihar

Last Updated : May 30, 2024, 9:18 AM IST