WATCH: लंदन में कैटरीना-विक्की फिर हुए स्पॉट, इस बार एक्ट्रेस ने वीडियो रिकॉर्ड करने वाले को रंगे हाथों पकड़ा - Katrina Kaif Vicky Kaushal

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 30, 2024, 9:01 AM IST | Updated : May 30, 2024, 9:16 AM IST

कैटरीना कैफ और विक्की कौशल (फाइल फोटो) ( IANS )

मुंबई: कैटरीना कैफ पिछले कुछ समय से मुंबई से दूर हैं. एक्ट्रेस लंदन में समय बिता रही हैं. मुंबई में काम को पूरा करने के दौरान विक्की कौशल उनसे मिलने आते रहते हैं. कुछ दिन पहले ही लंदन से कपल का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद अटकलें लगने लगी कि कपल अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहा है. वायरल हुए शुरुआती वीडियो में से एक को देखने के बाद सभी को लगा कि कैटरीना प्रेग्नेंट हैं. अब, एक और वीडियो ऑनलाइन सामने आया है जिसमें कैटरीना को ऐसा लगा कि कोई उनका वीडियो बना रहा है. इंस्टाग्राम पर विक्की कैटरीना नाम के फैन पेज ने स्टार कपल का वीडियो पोस्ट शेयर किया है. वीडियो में दोनों को लंदन की सड़कों पर आराम से टहलते हुए देखा सकता हैं. कैटरीना कैफ ने ऑल ब्लैक कलर का ड्रेस पहना था. उन्होंने ब्लैक ओवरसाइज्ड जैकेट कैरी किया था. अपने लुक को सिंगल पोनीटेल, ब्लैक सनग्लासेस और व्हाइट शूज के साथ पूरा किया है. विक्की कौशल के लुक की बात करें तो उन्होंने ब्लू कलर की डेनिम में शानदार दिख रहे हैं, जिसे उन्होंने मैचिंग जैकेट के नीचे पहना था. उन्होंने ब्राउन बूट और सिंगल पोनीटेल के साथ अपने लुक को पूरा किया है. जब ये दोनों सड़क पार कर रहे होते हैं, तो मैरी क्रिसमस एक्ट्रेस को एक फैन उनकी तस्वीरें लेता हुआ दिखाई देता है. तभी वह अपने पति को अपनी ओर खींचती है, जो पीछे हटते ही फैन को देखते हुए दिखाई देते हैं. कैटरीना कैफ-विक्की कौशल ने दिसंबर 2021 में शादी की थी. वर्कफ्रंट की बात करें तो कैटरीना को आखिरी बार 'मेरी क्रिसमस' में देखा गया था. उन्होंने अब किसी फिल्म की घोषणा नहीं की है. विक्की वर्तमान में 'छावा' की शूटिंग कर रहे हैं, जिसमें वह छत्रपति संभाजी महाराज की भूमिका निभा रहे हैं. फिल्म में वह रश्मिका मंदाना के साथ नजर आएंगे. यह भी पढ़ें: WATCH: हाथों में हाथ डाले लंदन की गलियों में बेफिक्र घूमते दिखें कैटरीना-विक्की, देखें वायरल वीडियो - Katrina Kaif Vicky Kaushal

