पटना: बिहार में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से बहुत तेजी से फैल रहा है. कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave of Corona In Bihar) में प्रतिदिन नए मामले की संख्या पिछले दिन के अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा मिल रहे हैं. सूबे में जैसे-जैसे कोविड संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है, दवा दुकानों में भीड़ भी बढ़ती जा रही है. खास तौर पर सर्दी जुकाम से पीड़ित लोग मल्टीविटामिन (Multivitamin), एंटी एलर्जी (Anti Allergy) और पैरासिटामोल (Paracetamol) जैसी दवाओं (Demand For Medicines Increased In Bihar Due To Corona) की जमकर खरीदारी कर रहे हैं.

बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेहद तेज गति से जारी है. अब तो हर दिन करीब 3000 मामले सामने आ रहे हैं. ऐसे में लोग सर्दी जुकाम से भी खूब प्रभावित हो रहे हैं. सर्दी जुकाम में काम आने वाली साधारण दवाइयों की डिमांड भी जबरदस्त तेजी से बढ़ गई है. विशेष रूप से पैरासिटामोल, एंटी एलर्जी, मल्टीविटामिन, जिंक और अजिथ्रोमायसिन जैसी दवाओं की बिक्री खूब हो रही है. इधर मेडिकल एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि, कोविड के लिए कोई दवा तो नहीं लेकिन जिन दवाओं से अब तक फायदा हुआ है उनकी उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए.

कोरोना में कारगर है ये दवाइयां

इस बारे में मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर अनिल कुमार ( Medical Expert Dr Anil Kumar On corona treatment ) से ईटीवी भारत ने बात की. डॉक्टर अनिल कुमार खुद कोरोना से प्रभावित हुए थे और फिलहाल संक्रमण से उबर चुके हैं. उन्होंने बताया कि, संक्रमण को देखते हुए और ठंड के मौसम में सर्दी जुकाम की समस्याओं की वजह से कुछ खास दवाओं की बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ गई है.

"पिछले 2 साल से लोग जिस तरह कोविड-19 संक्रमण से जूझ रहे हैं, इस दौरान कुछ दवाएं बेहद कारगर साबित हुई हैं. यही वजह से उन दवाओं पर खासकर लोगों का विशेष ध्यान है. सर्दी जुकाम और बुखार की स्थिति में इन दवाओं का इस्तेमाल हो रहा है. इन दवाओं की उपलब्धता हर चौक चौराहे पर स्थित मेडिकल स्टोर में सुनिश्चित की जानी चाहिए. सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि, यह दवाएं अगर आसानी से लोगों को उपलब्ध होंगी तो संक्रमण से बचाव काफी हद तक हो सकेगा."- डॉ अनिल कुमार, मेडिकल एक्सपर्ट, पटना एम्स

डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि, सेट्रीजीन स्टीम लेने की दवा, मल्टीविटामिन, विटामिन सी और एंटीबायोटिक दवाओं की जरूरत बहुत ज्यादा महसूस हो रही है और अगर लोगों को ये आसानी से उपलब्ध हो जाए तो, संक्रमण की रफ्तार पर लगाम लगाना आसान हो जाएगा.

